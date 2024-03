Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Marzo 2024

Annalisa

Nelle scorse ore Annalisa ha ricevuto un riconoscimento internazionale negli Stati Uniti e il suo outfit ha conquistato tutti i presenti e coloro che l’hanno ammirata sui social.

L’outfit di Annalisa ai Billboard

Annalisa ha riscosso un successo enorme da ormai quasi due anni e la prova si può trovare nella posizione in classifica o nel fatto che i suoi brani sono virali su ogni tipo di social. Ormai è diventata un vero e proprio punto di riferimento per tantissime persone non solo in Italia ma anche nel resto del mondo.

La sua potenza, infatti, non si ferma di certo nel nostro Paese ma varca i confini nazionali arrivando fino agli Stati Uniti. Ed è proprio lì, per la precisione in California, che è volta in questi ultimi giorni. L’occasione è speciale in quanto ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale da parte di Billboard.

Annalisa ha potuto stringere tra le proprie mani il Global Force Award, consegnatole a Los Angeles durante i Billboard Women in Music, evento che si è tenuto presso lo YouTube Theater at Hollywood Park di Inglewood. Ciò che ha lasciato a bocca aperta tutti gli ammiratori, però è anche la bellezza che emanava anche grazie agli abiti indossati.

Qui sopra e qui sotto possiamo vedere due momenti presi dal red carpet dei Billboard in cui ha scelto un abbigliamento grintoso e deciso. Così come sul palco dell’Ariston di Sanremo ha optato per abiti total black firmati Dolce&Gabbana. Nella parte bassa del corpo notiamo dei reggicalze a vista e degli originali stivali autoreggenti dal costo di quasi 1000 euro.

La cantante incanta gli Stati Uniti ritirando il premio

Annalisa sembra davvero pronta a conquistare il mondo intero con la sua bellezza e la sua bravura nell’interpretare le canzoni. Non vediamo l’ora di scoprire quale sarà il suo prossimo passo dal punto di vista musicale.