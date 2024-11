Nel corso del suo spettacolo, Teo Mammucari si è ritrovato davanti a uno spettatore che, tra il pubblico, si è addormentato. Divertito il comico romano è sceso dal palco per svegliarlo. La scena è tutta da ridere.

Teo Mammucari, spettatore si addormenta al suo spettacolo

In questi anni di carriera Teo Mammucari ha avuto modo di approcciarsi a diverse persone e un pubblico sempre molto variegato. Ma forse trovarsi davanti a uno spettatore che si addormenta i platea nel bel mezzo dello spettacolo e un’esperienza totalmente nuova anche per lui.

Su Instagram Teo Mammucari ha pubblicato un video in cui ha mostrato il momento immortalato con un telefonino e ripreso durante una delle date più recenti.

Non sappiamo chiaramente il motivo del perché l’uomo si sia addormentato nel corso dello spettacolo, ma ci sono state diverse ipotesi. Qualcuno pensa a motivi di salute, altri credono invece che non abbia trovato forse troppo divertente il momento e chi pensa che magari dopo una lunga giornata di lavoro si sia fatto trasportare dalla stanchezza. In ogni caso le persone lì vicine, così come lo stesso Teo Mammucari, hanno notato il tutto e non hanno potuto fare a meno di segnalarlo.

Il comico a quel punto, quando ha visto la scena, ha esclamato: “No, non ci credo che si è addormentato con la lattina in mano così”. Ma Teo Mammucari non è rimasto certamente a guardare, ovvio! Ha quindi voluto subito andare a verificare di persona. Così il conduttore sceso dal palco ed è corso giù.

Arrivato in platea, Teo Mammucari si è fatto largo tra i posti a sedere e ha pensato bene di svegliare personalmente lo spettatore, lì intento a schiacciare un pisolino. Così avvicinandosi, gli ha toccato il braccio e detto: “Ma che ca**o fai? Dormi?”. L’uomo in questione, presa coscienza del tutto, ha sorriso divertito e ha risposto: “Eh.. va beh!”.

Sempre con la sua pungente ironia, Teo Mammucari non ha esitato e rispondere: “Se ti sei rotto i co* vai a casa”. Così si è anche offerto di cercare qualcuno per riportarlo a casa, di modo che non guidasse lui: “Ragazzi abbiamo una macchina? Ti faccio accompagnare io”. Poi ha continuato divertito: “A casa non ce l’hai un divano?”.

Ovviamente Teo Mammucari non si è fatto sfuggire il momento e ha fatto sapere che avrebbe pubblicato il video. Detto fatto! Il filmato infatti è finito in rete, diventando virale tra gli utenti.