Dopo aver portato in TV la nuova edizione del Grande Fratello, Simona Ventura ha fatto un bilancio del suo 2025. Nonostante i risultati non del tutto esaltanti rispetto a quanto ci si aspettasse, la conduttrice si è detta in realtà piuttosto soddisfatta. Ma la rivedremo nuovamente al timone di conduzione del reality show? Ecco cosa ha rivelato a Il Corriere della Sera la presentatrice.

Il bilancio di Simona Ventura sul Grande Fratello

Simona Ventura si è recentemente espressa in un’intervista esclusiva rilasciata a Il Corriere della Sera, curata dalla giornalista Maria Volpe, in cui ha fatto un bilancio del suo lavoro. Su tutti la conduzione del Grande Fratello e ha parlato dei suoi progetti futuri.

Il 2025 è stato un anno significativo per la conduttrice, che ha avuto l’opportunità di portare avanti un programma complesso e impegnativo. “È stato un anno straordinario perché ho avuto l’opportunità di fare un programma complesso, ma entusiasmante con una grande squadra di lavoro”, ha dichiarato Simona Ventura.

Nonostante Grande Fratello non abbia raggiunto i numeri da capogiro di precedenti edizioni, i risultati per Simona Ventura sono stati comunque positivi. “E anche come ascolti non è andata malissimo. In Spagna ha chiuso al 5 per cento di ascolti”, ha aggiunto la conduttrice, sottolineando il buon riscontro che ha avuto il programma, anche all’estero.

La Ventura tornerà alla conduzione del GF?

Ma la domanda che tutti si pongono ora è: Simona Ventura tornerà a condurre un’altra edizione del Grande Fratello? La risposta sembra, per il momento, negativa. “Ora penso solo al mio documentario”, ha infatti dichiarato, lasciando intendere che al momento i suoi pensieri sono concentrati su altri progetti professionali.

Simona Ventura dunque non si è sbilanciata sulla possibilità di un ritorno alla conduzione del reality, ma si fa comunque notare l’entusiasmo che ha messo in ogni singola edizione del programma, pur non essendo stata mai un’edizione facile.

Il bilancio di Simona Ventura, quindi, è positivo, ma sembra che al momento sia proiettata verso nuove sfide. Vedremo dunque se e dove la rivedremo in TV.

