NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Giugno 2024

In attesa del grande giorno di Simona Ventura e Giovanni Terzi, che il prossimo 6 luglio si uniranno in matrimonio, in queste ore sono emerse le partecipazioni di nozze della coppia. Ai più però non è sfuggito un dettaglio che ha dato il via al dibattito.

Le partecipazioni di nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Manca poco meno di un mese alle nozze di Simona Ventura. Il prossimo 6 luglio infatti la conduttrice sposerà il suo Giovanni Terzi e tutto inizia a essere pronto per questo grande giorno. Presenti al matrimonio, che si celebrerà presso il Grand Hotel di Rimini, ci saranno tutti i parenti e gli amici più stretti della coppia. Pochi giorni prima tuttavia ci sarà una festa pre nozze, alla presenza di ben 1.000 invitati, che si terrà a Milano. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web, alimentando il dibattito sui social.

Gli invitati di Simona e Giovanni hanno infatti ricevuto le partecipazioni di matrimonio, sulle quali gli amici di MowMag sono riusciti a mettere le mani. A non sfuggire però è stato in particolare un dettaglio. Sugli inviti spunta a caratteri luccicanti un Iban con “causale Simona e Giovanni Honeymoon”.

Gli ospiti dunque, qualora volessero omaggiare gli sposi con un regalo, sono invitati a fare donazioni spontanee per contribuire alla spesa del viaggio di nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Naturalmente in breve le foto delle partecipazioni hanno fatto il giro del web e gli utenti si sono letteralmente divisi.

In molti tuttavia hanno preso le parti della coppia. Non è infatti inusuale al giorno d’oggi trovare un numero Iban sulle partecipazioni di matrimonio. Spesso infatti una coppia di sposi invita i propri ospiti a finanziare un viaggio o quant’altro e c’è anche chi pubblica addirittura una lista di nozze. Nel mentre i preparativi per il grande giorno di Simona e Giovanni proseguono senza intoppi e a questa meravigliosa coppia facciamo i nostri migliori auguri.