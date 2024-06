Matrimonio da sogno per Simona Ventura con 1000 invitati e la testimone di nozze è una sua collega!

Spettacolo

Andrea Sanna | 8 Giugno 2024

Simona Ventura

Il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi è sempre più vicino. Dopo sei anni d’amore la conduttrice e il giornalista convoleranno a nozze e per loro è prevista una cerimonia da sogno con ben 1000 invitati. Ecco tutti i dettagli dell’evento.

I dettagli del matrimonio di Simona Ventura

Per un matrimonio ormai al capolinea (parliamo di quello dei Ferragnez ormai pronti alla separazione consensuale), uno è pronto a celebrarsi. Protagonisti di questa favola d’amore sono Simona Ventura e Giovanni Terzi.

La conduttrice e il giornalista pronunceranno il fatidico sì il 6 luglio al Grand Hotel di Rimini. Un posto ai quali entrambi sono legatissimi, come confessato al settimanale Gente. La conduttrice ha spiegato che per il rito civile sono previsti pochi intimi, ma la festa pre-matrimonio con tutti gli amici, si svolgerà il 26 giugno prossimo a Milano.

A quanto pare Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno scelto di celebrare ben due volte le nozze. Proprio il prossimo 26 giugno lei e il compagno svolgeranno un party esclusivo a coordinare tutto sarà Enzo Miccio con la presenza di 1000 invitati. Dunque si tratterà di una festa in onore degli sposi in attesa del 6 luglio, quando finalmente diventeranno marito e moglie.

Segreto invece per quanto riguarda i vestiti. Simona Ventura non ha proferito alcuna dichiarazione, anche se da Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno aveva fatto sapere: «Non voglio essere sobria, non è da me. Essendo donna di spettacolo, voglio essere spettacolare». Chissà cosa ci riserverà!

Chi saranno i testimoni di nozze? Gli sposi hanno puntato su dei cari amici. Giovanni Terzi ha scelto Marco Di Terlizzi, il suo migliore amico. Mentre invece Simona Ventura ha pensato all’amica Paola Perego. Al settimanale ha infatti confidato: «Lei è forte dei 25 anni di rapporto con Lucio Presta e mi può dare dei consigli».

Tutto sembra essere pronto dunque! Simona Ventura è pronta a convolare a nozze insieme al suo compagno Giovanni Terzi!