Stasera su Canale 5 è prevista una nuova puntata del Grande Fratello e Simona Ventura ha rivelato già due scottanti spoiler e svelato un nuovo ingresso.

Gli spoiler di Simona Ventura

Come avevamo già preannunciato e come rivelato dalla stessa Simona Ventura, stasera il Grande Fratello tornerà in TV con una nuova puntata. Il doppio appuntamento settimanale su Canale 5 (al lunedì e al giovedì), servirà per entrare ancora più a fondo nelle dinamiche interne ed esterne del reality show.

E per creare un bel po’ di attesa, Simona Ventura mediante i suoi social ha informato i telespettatori che ci saranno delle novità importanti. Una di queste riguarda Simone, che è entrato nella Casa del Grande Fratello con la sua mamma Francesca. Tra il ragazzo e il suo papà sembra esserci parecchia distanza e stasera scoprirà che vuole incontrarlo. Come la prenderà? Ecco cosa ha scritto la conduttrice:

“Ho una rivelazione incredibile: il papà di Simone vuole incontrare suo figlio.

Spero che questo possa essere un primo passo per aiutarli a risolvere la loro distanza che oggi sembra incolmabile”.

Ma non è tutto, perché la vera “bomba” Simona Ventura l’ha lanciata successivamente. Ovvero quando ha raccontato che la compagna di Domenico dopo l’ultimo incontro lunedì in puntata è piuttosto arrabbiata. Lei non ha ben digerito la vicinanza a Benedetta, una delle concorrenti. E per quanto loro parlino di amicizia, non ne sembra affatto convinta.

Questa sera Valentina infatti farà il suo ingresso nella Casa, ma per restarci! Non è chiaro se per diventare concorrente ufficiale o se resterà il tempo di qualche giorno: “ALLARME ROSSO! Valentina, la compagna di Domenico, è sempre più arrabbiata. Stasera tornerà in Casa! Questa volta per restarci”, ha scritto Simona Ventura.

Come la prenderà Domenico appena lo scoprirà? Simone accetterà di vedere suo padre? Staremo a vedere cosa succederà stasera al Grande Fratello.

