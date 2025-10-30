In occasione del suo ritorno live con il nuovo tour, Elodie ha indossato un body con stampati articoli e gossip su di lei. La trovata ha fatto impazzire i suoi fan.

Il body indossato da Elodie

Dopo gli eventi a San Siro e al Maradona durante l’estate appena trascorsa, Elodie è tornata nuovamente live con il suo nuovo tour nei palazzetti. Ed è partita dalla data zero di Jesolo. Alcuni momenti della serata sono già diventati virali in rete. Non solo l’istante in cui la cantante ha fermato il concerto perché un fan non si sentiva bene, ma ci sono tanti altri frammenti di show che hanno attirato l’attenzione del web.

In apertura Elodie si è presentata sul palco con un body rosso. Fin qui nulla di strano, direte. Ma la particolarità dell’indumento indossato dalla cantante è quanto stampato sul tessuto. I presenti, così come in molti video emersi sui social, si nota che la cantante ha fatto riprodurre alcuni articoli di giornali, gossip e critiche sul suo conto.

Una mossa per nulla banale da parte di Elodie, che è immediatamente diventata virale. Ecco alcune immagini che dimostrano quanto appena detto. Qui alcune immagini..

Elodie – il body indossato

Ed ecco anche un video, che potete facilmente trovare sulle varie piattaforme quali X, Instagram o TikTok, dove si può vedere il body con tutte le scritte in questione di cui abbiamo fatto riferimento e parlato…

La scelta di Elodie di imprimere sui propri indumenti quegli articoli scomodi o comunque poco carini su di lei, ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan, che hanno trovato geniale quest’idea.

Sui social network infatti non solo si parla della scaletta con i brani selezionati dalla cantante, ma anche degli outfit e, in particolare, proprio il body a cui stiamo facendo riferimento noi in questo momento.

