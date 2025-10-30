Con un post sui social, Alessio Falsone annuncia che sta per diventare padre. La fidanzata dell’ex concorrente del Grande Fratello è incinta e tra pochi mesi darà alla luce un figlio.

Gioia per l’ex concorrente del Grande Fratello

Sono trascorsi due anni da quando Alessio Falsone ha partecipato al Grande Fratello. Come in molti ricorderanno, all’interno della casa l’allenatore di calcio si era legato ad Anita Olivieri e, dopo la fine del reality show, i due avevano iniziato a frequentarsi. Dopo una manciata di mesi tuttavia la relazione è giunta al termine ed entrambi hanno lentamente voltato pagina. A inizio anno così Alessio ha ritrovato l’amore, stavolta accanto a Chiara, una ragazza totalmente estranea al mondo dello spettacolo. Tutto ancora oggi procede a meraviglia per la coppia, che in queste ultime ore è finita al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire perché.

Tutto è iniziato quando l’ex gieffino ha deciso di rispondere alle domande e alle curiosità dei fan su Instagram. A un tratto un utente ha chiesto ad Alessio Falsone se nel suo futuro ci fosse la possibilità del matrimonio e di diventare padre e a quel punto è arrivata una notizia che ha sorpreso tutti. L’ex concorrente del Grande Fratello ha infatti annunciato che la sua fidanzata Chiara è incinta e che a breve diventerà padre per la prima volta. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“C’è una novità importante da dire, che ovviamente non è il matrimonio perché non ho soldi da buttare al momento. Chiara è incinta. Siamo molto felici, va tutto bene. Non so se c’è un modo giusto per dirlo. Volevo condividerlo con voi, dato che ormai siamo all’inizio del quinto mese. È un maschietto e va tutto bene. Sarò un padre meraviglioso? Me lo auguro. Non vi nascondo che delle ansie mi vengono. Ho delle paure, credo che sia lecito”.

Non resta dunque che fare tanti auguri ad Alessio Falsone e alla fidanzata Chiara, che a breve diventeranno genitori per la prima volta.

