Annalisa ha fatto ascoltare un piccolo estratto della versione spagnola di ‘Sinceramente‘. Finalmente l’attesa è finita e il brano è quasi pronto per essere rilasciato.

Annalisa canta ‘Sinceramente’ in spagnolo

Lo aveva promesso e finalmente è quasi giunto il momento di poter ascoltare la versione spagnola completa di ‘Sinceramente‘. Annalisa aveva rivelato di star puntando al mercato internazionale e infatti aveva rilasciato già la versione francese del brano. In merito ai suoi progetti aveva raccontato:

“Ci sto già lavorando. Ci saranno notizie a breve: sicuramente riguarderanno la Spagna, ma anche altro. Non ancora un tour perché fino a quest’estate ho troppe date, ma in futuro assolutamente”.

Per quanto riguarda l’uscita in lingua spagnola, invece, aveva anticipato tale evento in occasione del Festival di Sanremo 2024. Durante la conferenza stampa, come da noi pubblicato in anteprima, aveva fatto ascoltare alla sala stampa una demo del pezzo e tutti erano andati in visibilio.

Ora ci siamo quasi e il rilascio della canzone non è molto distante in quanto Annalisa ha pubblicato un video in cui si può sentire lei cantare ‘Sinceramente‘ in spagnolo. Neanche a dirlo il filmato ha fatto il giro del web e tutti i fan sono letteralmente impazziti e non vedono l’ora che esca.

SINCERAMENTE IN SPAGNOLO ODDIO CI SIAMOOOOO pic.twitter.com/HXO6qaA2Yx — stemas 🫒 (@jadestuxedo) June 26, 2024

Al momento purtroppo non abbiamo ancora una data precisa ma siamo sicuramente agli sgoccioli. Tanti i commenti sul web, come per esempio chi afferma “oh finalmente, sono passati 84 anni” oppure chi la ringrazia per le emozioni che fa vivere: “Non so come ringraziarti per quello che mi hai fatto vivere questa sera, hai un cuore d’oro come già sapevo. Ti voglio bene Anna“.

Insomma, l’ex allieva di Amici continua a fare breccia nel cuore dei fan e siamo certi che questo sia solo l’inizio di tanti altri grandi successi. Non vediamo l’ora di scoprire quali sorprese ci riserverà in futuro.