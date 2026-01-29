La semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic dove vederla in chiaro in TV? La partita attesissima sarà disponibile per tutti i tifosi che non dispongono di particolari abbonamenti e qui nel dettaglio potrete scoprire come fare.

Dove vedere in chiaro in TV Sinner-Djokovic

Per gli appassionati di tennis arriva una bellissima notizia: la semifinale degli Australian Open 2026 che vede scontrarsi Sinner e Djokovic venerdì 30 gennaio, sarà visibile in chiaro. Dove vederla in TV? I tifosi dovranno sintonizzarsi sul canale NOVE.

Chiaramente ricordiamo che la diretta è disponibile anche su Eurosport, ma anche su HBO Max, Discovery+ e disponibile su DAZN, Tim Vision e Prime Video. E proprio qui sarà possibile seguire anche la prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, prevista per le 04:30 del 30 gennaio.

Semifinale degli Australian Open 2026: quando e a che ora giocano

Infine se vi state chiedendo a che ora giocano Sinner e Djokovic, possiamo dire che la semifinale degli Australian Open 2026 è prevista per le 09:30 presso la Rod Laver Arena.

È prevista invece per le 04:30, sempre ora italiana, l’altra semifinale del torneo, che vede scontrarsi Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Entrambe le semifinali saranno anticipate da Courtside. Si tratta del pre partita dove interverranno i volti più noti del tennis su Eurosport. Da Jim Courier a John McEnroe e Mats Wilander. Il tutto vedrà il commento di Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.

Solo domani quindi scopriremo chi sono i finalisti degli Australian Open 2026 che si contenderanno la vittoria. Il primo Slam di questa stagione di tennis sta per rivelarci il suo vincitore.

