Si rinnova la sfida tra due fuoriclasse del tennis mondiale. Oggi in diretta Sinner e Djokovic si scontrano nella semifinale degli Australian Open. Scopriamo insieme chi ha vinto e vola in finale.

Australian Open 2026: il risultato della semifinale tra Sinner e Djokovic e chi ha vinto

La seconda semifinale degli Australian Open 2026 vede in campo Jannik Sinner e Novak Djokovic. Una gara ricca di spettacolo, giocata punto dopo punto. Ma chi ha vinto?

In questo articolo potete trovare tutta la telecronaca set dopo set dove scopriremo chi tra il tennista azzurro e il suo rivale serbo sono riusciti a strappare un pass per l’ambita finale del primo Slam di questa stagione.

Il primo set va a Sinner con un 6-3

Al servizio nel primo set Sinner, vinto dal tennista italiano.

6-3 è il risultato in 38 minuti di gioco, dove l’altoatesino è stato decisamente perfetto.

Tante prime palle per Jannik, che ha messo a segno ben 5 ace.

Secondo set, Djokovic pareggia i conti e risponde con il 3-6

Stavolta è il turno di Djokovic, al servizio nel secondo set.

Nonostante il ritmo sempre molto alto e combattuto, Nole ha rialzato la testa e ha pareggiato i conti con un 3-6.

Dopo il primo punto per Jannik, Novak ha servito brillantemente e rimonta con l’ace sul 30-15. Grazie a diverse prodezze è tornato quindi sull’1-1. Un set a testa per i due campioni.

Terzo set: Jannik è nuovamente avanti

Ad aprire il terzo set è stato ancora una volta Jannik Sinner.

Si è chiuso con un 6-4 a favore dell’atleta azzurro. Scambio intenso tra i due tennisti, ma l’altoatesino l’ha spuntata nuovamente.

Quarto set

Al via il quarto set, con al servizio Jannik Sinner.

(IN AGGIORNAMENTO)

Alcaraz in finale agli Australian Open

Ricordiamo che il vincitore del match dovrà vedersela con Carlos Alcaraz, uscito vittorioso contro Alexander Zverev dopo una partita di 5 ore e 27 minuti con il risultato di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5.

Chi sfiderà tra Jannik Sinner e Novak Djokovic?

