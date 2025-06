Emanuela Tittocchia è il volto social di Sipo, storica azienda agricola romagnola della famiglia Ceccarini che racconta l’orto italiano con stile, passione e prodotti 100% genuini e Made in Italy.

L’eccellenza di Sipo



Nata negli anni ’50 nel territorio generoso di Rimini, Sipo è oggi una realtà agricola d’eccellenza, giunta alla terza generazione. Specializzata nella coltivazione, lavorazione e commercializzazione di ortaggi 100% italiani, Sipo si distingue per un’offerta che rispetta la stagionalità, valorizza la territorialità e garantisce un passaggio diretto e trasparente dal campo alla tavola. Un impegno costante nel mantenere viva la tradizione agricola italiana, con uno sguardo attento all’innovazione. «Sipo è un’azienda di prossima generazione – racconta il General manager di Sipo Massimiliano Ceccarini – nata come impresa agricola negli anni ’50 e oggi presente nella grande distribuzione su tutto il territorio nazionale. Abbiamo deciso di aprire un dialogo diretto con i consumatori attraverso i canali social, affidandoci alla comunicazione più immediata e autentica che oggi esista.

Per questo abbiamo coinvolto l’attrice e conduttrice Emanuela Tittocchia come brand ambassador: attraverso la sua voce e i suoi canali raccontiamo curiosità, stagionalità e qualità delle nostre verdure, con un linguaggio semplice e vicino alle persone».

Una collaborazione che affonda le radici in valori condivisi: famiglia, genuinità, rispetto della terra. «Ho conosciuto la famiglia Ceccarini durante la festa per i cinquant’anni dell’azienda – spiega Emanuela Tittocchia – e mi sono subito emozionata. C’è qualcosa di profondamente vero nel vedere giovani imprenditori portare avanti il lavoro degli avi. I prodotti Sipo sono eccellenti, curati anche nella confezione, e mi hanno fatto riscoprire il valore delle verdure. Alcune non le conoscevo nemmeno: le carote viola, i pesti alternativi, le radici. Ogni volta è una scoperta»!

Sipo – Emanuela Tittocchia

Con contenuti pubblicati SETTIMANALMENTE, il progetto punta a sensibilizzare il pubblico verso un’alimentazione sana, consapevole e “coltivata con amore”. Emanuela conclude con entusiasmo: «Non sono una chef, ma parlo solo di ciò in cui credo. E con Sipo mi sento parte di qualcosa di buono, nel senso più autentico del termine. Alla fine, conoscere i prodotti è il primo passo per affezionarsi. E io ormai, posso dirlo, sono diventata sipodipendente».