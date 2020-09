1 Stando agli ultimi aggiornamenti, sembrerebbe che Sirius sia uscito in esterna con Valentina dopo la fine della frequentazione con Gemma Galgani

Da pochi giorni sono ufficialmente iniziate le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, e oltre alla presentazione dei nuovi tronisti abbiamo anche scoperto cosa è accaduto ai protagonisti del Trono Over. Come ricorderemo a giugno ci eravamo lasciati con la conoscenza appena nata tra Sirius e Gemma Galgani, che per mesi è stata sulla bocca di tutti a causa della netta differenza d’età tra i due. Tuttavia nel corso dell’estate qualcosa si è spezzato tra i due e più volte si è parlato di crisi per la coppia, che a un certo punto è stata confermata dallo stesso Nicola Vivarelli. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Ovviamente vi domanderete e mi domanderete, come avete già fatto in passato molte volte come mai Gemma non sia con me. E purtroppo ragazzi a me dispiace molto di questa cosa. Io ovviamente vorrei che Gemma fosse qui con me. Sarebbe la prima cosa che vorrei. Però, purtroppo, nonostante i ripetuti inviti… si vede che Gemma non vuol venire, attualmente. Quindi io più che invitare non so che fare”.

Riprese le registrazioni del dating show è emerso che a decidere di interrompere la frequentazione con Sirius è stata la stessa Gemma Galgani. La Dama si è infatti sottoposta ad un lifting e per questo motivo ha deciso di non farsi più vedere da Nicola. Tra i due, come ci svelano le anticipazioni, è partito così un duro scontro in studio, e dopo la lite Vivarelli ha deciso di ballare con Valentina, che fin dal primo momento ha palesato il suo interesse per il giovanissimo Cavaliere.

Adesso sembrerebbe che i due siano addirittura usciti in esterna. A svelarlo in esclusiva è Amedeo Venza, che con un post sui social afferma:

“Gira voce sul web che Nicola e Valentina abbiano fatto un’esterna. I due sono stati avvistati (in luoghi diversi) ma nella stessa città partenopea. Sto ragazzino ha capito tutto”.

Che dunque Sirius e Valentina siano davvero usciti insieme in esterna? Come reagirà Gemma Galgani quando lo verrà a sapere? Nel mentre per la Dama in studio è arrivato un nuovo Cavaliere, che avrebbe attirato l’attenzione della torinese. Rivediamo cosa è accaduto.