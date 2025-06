La dottoressa Ylenia Bevelacqua ci guida alla scoperta della Skin Longevity, l’approccio rigenerativo che mantiene la pelle giovane e naturale grazie ai filler Made in Italy.

Scopriamo Sky Longevity

La bellezza si rinnova con la medicina rigenerativa e i filler di ultima generazione Made in Italy. Negli ultimi anni, il concetto di bellezza ha subito una trasformazione profonda. Non si parla più solo di “correzione” o di “ritocchi”, ma di longevità della pelle, ovvero la capacita di mantenerla giovane, sana e vitale nel tempo, È questa la filosofia alla base della nuova tendenza mondiale: la SKIN LONGEVITY, oggi protagonista anche a Hollywood, dove sempre più celebrities scelgono trattamenti rigenerativi per prolungare la bellezza in modo naturale. Intervistiamo la dottoressa Ylenia Bevelacqua, chirurgo plastico, per scoprire di più.

Che cos’è Sky Longevity

La Skin Longevity è un approccio innovativo alla medicina estetica che si concentra sulla rigenerazione profonda dei tessuti, stimolando le capacità naturali della pelle di autoripararsi e mantenersi giovane. Si abbandonano così le logiche

del ‘”gonfiare” e del “tirare” a favore di una medicina estetica intelligente, preventiva e rispettosa dell’unicità di ogni volto.

La medicina rigenerativa al centro

La chiave di questo approccio è la medicina rigenerativa, che utilizza biotecnologie avanzate per stimolare i fibroblasti a produrre collagene, elastina e acido ialuronico endogeno. In altre parole: il tuo corpo lavora per ringiovanire se stesso. Tra i trattamenti più richiesti spiccano i filler (Acido laluronico reticolato) di nuova generazione, capaci non solo di ridefinire i volumi, ma anche di migliorare la qualità della pelle nel tempo.

Bioformula: la rivoluzione Made In Italy

In prima linea in questa rivoluzione c’è Bioformula, un’azienda italiana che ha conquistato i mercati internazionali con la sua linea di filler a base di acido ialuronico altamente sicura ed efficace, frutto di una tecnologia avanzata e di un’eccellenza tutta italiana. Questi filler, pur avendo un effetto visibile immediato, agiscono nel tempo per migliorare la texture cutanea, restituire luminosità e compattezza e rallentare i processi di invecchiamento. Il segreto? Una formulazione che combina acido ialuronico lineare e reticolato, polinucleotidi e sostanze attive stimolanti, in perfetta sinergia con il tessuto.

Perché anche le star la scelgono

La Skin Longevity non è solo una moda, ma un nuovo modo di intendere la bellezza, più profondo, consapevole e personalizzato. E grazie all’innovazione Made in Italy, è oggi possibile farlo con prodotti sicuri, efficaci e scientificamente avanzati: in questo Bioformula è un’eccellenza dell’innovazione italiana nel settore farmaceutico e cosmetico dal 1983.

A cura di Barbara Carere.