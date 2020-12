SkinLabo: tutti i segreti della perfetta beauty routine

L’importanza della beauty routine e tutti i segreti per organizzarla con SkinLabo: i consigli per idratare e pulire a fondo la pelle.

Si sente ormai sempre più spesso parlare di beauty routine senza sapere con certezza che cosa essa comporti. Di cosa si tratta esattamente? È così fondamentale per la cura della nostra pelle? E soprattutto: va curata a tutte le età? Per rispondere a questi e tanti altri interrogativi abbiamo chiesto alle consulenti di bellezza SkinLabo. Con il loro aiuto, scopriremo come adoperare una beauty routine nel modo più adatto a noi, e perché la cura quotidiana della pelle è molto importante.

Cominciamo proprio dalla pelle, a cui dobbiamo riservare la stessa attenzione di qualsiasi altro organo del nostro corpo. Come ci prendiamo cura del cuore o dello stomaco, converrà fare altrettanto con la pelle. Ma in che modo?

Ecco tutti gli step per una beauty routine completa ed efficace.

Pulizia

La pelle è la prima barriera che ci difende dall’esterno. È quindi semplice capire che alla base del suo benessere ci sia una profonda detersione.

In base al proprio tipo di pelle (secca, grassa, mista, etc) è necessario utilizzare un prodotto dedicato.

Per pelli sensibili e secche è perfetta una base oleosa, mentre per una pelle mista sarà preferibile un detergente purificante.

Rigenerazione

Tutti, almeno una volta a settimana, dovrebbero effettuare un peeling meccanico, uno scrub, che aiuta a depurare e rigenerare le cellule riattivando la loro attività.

Insieme allo scrub, sempre una volta a settimana e magari alla sera, si può effettuare una maschera. Questa, ancora una volta in base al proprio tipo di pelle, potrà depurare o ristrutturare l’epidermide prima del riposo notturno.

Idratazione e cura di problemi specifici

È sempre in base alla tipologia di pelle che si prosegue poi con l’applicazione di un siero, ovvero un concentrato di principi attivi i quali penetrano la cute in profondità e regalano un’azione intensa.

I sieri vanno applicati sotto le creme. Esistono diverse tipologie di sieri, da scegliere il base alle proprie esigenze: antirughe, lifting, idratanti, antimacchia, pelli sensibili o acneiche. Ognuno di essi ha la possibilità di essere abbinato alla propria crema gel o crema ricca, per completare la beauty routine.

Per avere una consulenza personalizzata sulla beauty routine più adatta alle tue esigenze, puoi inoltre collegarti ai social di SkinLabo e al gruppo Facebook SkinLabo VIP. Qui, ogni settimana troverai video dirette nelle quali risponderemo ad ogni dubbio e curiosità in fatto di skin care. In alternativa, è possibile chiamare il numero è attivo il numero 0110243199 ed è anche possibile raggiungerci via Whatsapp al 3396573991 e parlare direttamente con le consulenti di bellezza SkinLabo.

