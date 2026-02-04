Sorpresa inaspettata oggi a Gallarate. Ad arrivare come tedoforo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è stato nientemeno che Snoop Dogg.

Bagno di folla per Snoop Dogg

Mancano una manciata di ore all’inizio ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e oggi a lasciare a bocca aperta Gallarate è stato Snoop Dogg. Il famoso rapper è infatti arrivato a sorpresa in Italia investe di tedoforo ufficiale e ha sfilato per le vie della città con la torcia olimpica.

Poco prima, come se non bastasse, l’artista californiano ha fatto un’incursione a sorpresa durante le prove del pattinaggio di figura del Team Usa. In un video circolato in rete, vediamo il cantante attaccato alla macchina per fare il ghiaccio e naturalmente la clip ha fatto in breve il giro del web.

Successivamente Snoop Dogg ha sfilato per le vie di Gallarate in veste di tedoforo ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tra l’entusiasmo generale della folla. Il rapper, con indosso la tuta olimpica, ha sollevato la torcia olimpica, accennando anche qualche passo di danza.

Come è noto, l’artista statunitense è inviato speciale della Nbc e “allenatore” morale del team Usa. Un incarico che ha preso molto sul serio, al punto che a Parigi, oltre a tifare, ha anche provato in prima persona alcuni sport.

Il rapper alla Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026

L’arrivo di Snoop Doog a Gallarate ha acceso maggiormente l’entusiasmo per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nel mentre a breve la Fiamma proseguirà il suo viaggio e nelle prossime ore toccherà Busto Arsizio, Castellanza, Legnano e Saronno.

Venerdì, infine, la torcia olimpica arriverà finalmente a Milano. Proprio dallo Stadio San Siro si terrà infatti la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici, con uno show che promette di rimanere nella storia.

Sul palco ci saranno anche diverse start internazionali, da Mariah Carey a Laura Pausini, passando per Andrea Bocelli e lo stesso Snoop Dogg.

