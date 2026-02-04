Olimpiadi Milano Cortina 2026, dalle stelle alle stalle del buonsenso: un monolocale costa come un acquisto

L’attesa per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ha ufficialmente varcato la soglia del paradosso economico. Se da un lato l’evento promette un indotto memorabile per il sistema Italia, dall’altro lato il mercato immobiliare milanese sta dando spettacolo con cifre che sfidano ogni logica commerciale. Con gli hotel della città ormai vicini al sold out tecnico, la palla è passata ai privati e alle piattaforme di affitto breve, dove i prezzi hanno subito un’impennata verticale.

Affitti folli: il caso del monolocale a Loreto

Secondo una recente analisi del Corriere della Sera, pubblicata proprio in queste ore febbrili che precedono l’inaugurazione, la situazione nelle zone nevralgiche di Milano è fuori controllo. Il caso più eclatante riguarda un piccolo monolocale in zona Loreto, presentato come “cozy studio”. Per i quindici giorni della manifestazione olimpica, dal 6 al 22 febbraio, la richiesta su Airbnb ha toccato la cifra astronomica di 179.551 euro. Parliamo di oltre 11 mila euro al giorno per una sistemazione che, in tempi ordinari, sarebbe accessibile a chiunque.

Speculazione su Booking: 120 mila euro per 35 metri quadri

Non si tratta di un errore isolato del sistema. Su Booking.com la musica non cambia: appartamenti di appena 35 metri quadrati vengono proposti a oltre 120 mila euro, con la clausola del pagamento immediato non rimborsabile. Questa bolla speculativa riflette una pressione della domanda senza precedenti, specialmente nei pressi del distretto di Santa Giulia, cuore pulsante delle gare di hockey e del villaggio olimpico.

Analisi dei dati: la pressione della domanda nel Municipio 1

Dal punto di vista SEO e analitico, i dati del Municipio 1 confermano il trend: le richieste di alloggio sono passate dalle circa 22 mila dello scorso anno alle oltre 31 mila attuali. Chi ha temporeggiato nella prenotazione si trova ora davanti a un bivio: accettare tariffe che equivalgono quasi al prezzo di acquisto di un immobile o rinunciare alla trasferta sotto l’ombra della Madonnina. La febbre olimpica è altissima, ma il rischio è che il conto finale lasci un retrogusto amaro a migliaia di visitatori internazionali.

