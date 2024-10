Protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island sono stati Titty e Antonio. Il viaggio nei sentimenti della coppia ha appassionato tutto il pubblico e in molti si chiedono: ma i due stanno ancora insieme dopo la fine del reality show?

Il percorso di Titty e Antonio a Temptation Island

Quest’anno a prendere parte alla nuova edizione di Temptation Island sono stati Titty Scialò e Antonio Maietta. La coppia, insieme da tre anni, fin dal primo momento ha attirato l’attenzione del pubblico e non sono mancati importanti colpi di scena. Ma andiamo con ordine e rivediamo in breve cosa è accaduto durante il loro viaggio nei sentimenti. A scrivere al programma è stato Antonio, che una volta all’interno del villaggio ha confessato di aver ingannato la sua compagna, mentendo sulla reale motivazione per cui ha deciso di partecipare al reality. Maietta infatti ha raccontato di non essere più certo dei sentimenti per la Scialò, che nel mentre è rimasta sconvolta nell’ascoltare le dichiarazioni del suo fidanzato.

A quel punto Antonio si è avvicinato sempre più alla single Saretta, facendo intendere di essere interessato alla tentatrice. Titty nel frattempo ha ricevuto svariati filmati del suo futuro marito che hanno alimentato la sua gelosia. Quando però Maietta è apparso sempre più vicino a Saretta, la Scialò ha deciso di chiedere un falò di confronto immediato, dopo aver gettato tra le fiamme il suo anello di fidanzamento. Antonio tuttavia ha deciso di rifiutare il faccia a faccia e di proseguire il suo percorso all’interno del villaggio.

A un tratto però c’è stato il colpo di scena. Maietta ha infatti deciso di organizzare un’esterna con Saretta, che a quel punto ha deciso di fare un passo indietro. La tentatrice ha dunque affermato di vedere Antonio solo come un amico e ha così deciso di abbandonare la trasmissione.

Dopo aver assistito agli ultimi sviluppi, Titty ha nuovamente chiesto un falò di confronto al suo fidanzato, che stavolta ha deciso di presentarsi all’incontro.

Il falò di confronto

Nel corso del falò di confronto tra Titty e Antonio non sono mancate le emozioni. Una volta sul tronco infatti tra i due è partita un’accesa discussione, che ha richiesto anche l’intervento di Filippo Bisciglia. Proprio il conduttore ha recuperato l’anello di fidanzamento tra le fiamme e l’ha riconsegnato alla Scialò.

Quest’ultima però, essendo ormai sicura e certa della sua decisione, ha gettato nuovamente l’anello tra le fiamme, non riuscendo più a voltare pagina. Ma non è finita qui.

Dopo un lungo confronto Titty e Antonio hanno deciso di lasciare Temptation Island da soli, mettendo un punto alla loro relazione.

Ma cosa sarà accaduto alla coppia dopo la fine delle registrazioni?

Titty e Antonio stanno ancora insieme?

Come abbiamo visto, il viaggio nei sentimenti della coppia non si è concluso nel migliore dei modi. Ma quello che tutti oggi si chiedono è: Titty e Antonio stanno ancora insieme dopo la fine di Temptation Island?

In rete naturalmente non sono mancate le indiscrezioni e si è detto molto sulla coppia. A oggi tuttavia pare che i due abbiano confermato la decisione presa al falò, ma non si escludono colpi di scena.

Martedì 22 ottobre infatti su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata di Temptation Island, durante la quale scopriremo cosa sarà accaduto a tutte le coppie un mese dopo la fine delle registrazioni.

Ma cosa avranno raccontato la Scialò e Maietta?

Un mese dopo

Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island scopriremo cosa sarà accaduto alle coppie dopo la fine del reality show. Ma Titty e Antonio stanno ancora insieme? Non resta che attendere la messa in onda del reality show per scoprirlo.

La prima a raggiungere Filippo Bisciglia è stata Titty, che ha raccontato di aver vissuto settimane non semplici dopo la fine del programma. Una volta usciti dal reality, Antonio sarebbe sparito dalla circolazione e i due si sarebbero visti soltanto una volta. A oggi dunque la coppia non è tornata insieme. Titty ha ammesso per di più che rigetterebbe l’anello nel falò e che al momento non tornerebbe con il suo ex fidanzato.

Poco dopo a intervenire è stato Antonio, che ha ammesso che non sarà semplice trovare un’altra donna come la sua ex compagna. In seguito il ragazzo, in lacrime, ha speso bellissime parole per Titty, tuttavia ha precisato che come coppia sono incompatibili. Antonio infine ha affermato di aver risentito la single Saretta per ringraziarla per l’aiuto. A oggi tuttavia i due non si sono rivisti.

Le coppie di Temptation Island

Ecco chi sono tutte le coppie di Temptation Island:

Fabio e Sara, Alfred e Anna, Diandra e Valerio, Giulia e Mirco, Titty e Antonio, Millie e Michele e infine Federica e Alfonso.