Ieri sera in diretta su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Sognando Ballando con le Stelle. Il talent show di Milly Carlucci tuttavia è stato battuto negli ascolti dalla soap turca Tradimento.

Gli ascolti di Sognando Ballando con le Stelle

In queste settimane su Rai 1 sta andando in onda Sognando Ballando con le Stelle, come sempre condotto da Milly Carlucci. A prendere parte al talent show sono alcuni ballerini professionisti che sperano di entrare a far parte dei maestri della prossima edizione di Ballando, in partenza in autunno. Solo uno di loro avrà però il privilegio di diventare un membro ufficiale del cast del programma e la prossima settimana scopriremo dunque chi sarà a vincere.

Ieri sera nel mentre è andata in onda la terza puntata della trasmissione, che sta appassionando il pubblico. Questa settimana però a vincere la gara di ascolti non è stato il talent show, bensì la soap turca Tradimento, in onda su Canale 5. Ma cosa è accaduto dunque? Andiamo a scoprire tutti i numeri.

Come ha riportato Davide Maggio, la terza puntata di Sognando Ballando con le Stelle ha registrato 2.116.000 spettatori pari al 14.2% di share. La soap Tradimento, invece ha tenuto incollati alla tv 2.283.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai 2 è andato in onda il film Aemilia 220 – La Mafia sulle Rive del Po’, che ha intrattenuto 531.000 spettatori pari al 3%. Rambo – Last Blood su Italia 1 ha invece interessato 1.241.000 spettatori con il 7.4% di share.

A vincere la serata è dunque la serie Tradimento. Nel mentre la prossima settimana, naturalmente in diretta su Rai 1, andrà in onda la finale del talent show di Milly Carlucci e finalmente scopriremo chi entrerà a far parte dei maestri della prossima edizione di Ballando.