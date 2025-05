Non appena è stata annunciata la vittoria del quarto scudetto del Napoli, Sal Da Vinci e Rossella Erra hanno esultato in diretta TV, durante la puntata di Sognando Ballando con le Stelle.

Le reazioni di Sal Da Vinci e Rossella Erra

Emozioni a non finire durante la puntata di Sognando Ballando con le Stelle, e non solo per le performance sulla pista. I riflettori si sono accesi anche fuori dagli studi, quando in diretta è arrivata la notizia tanto attesa: il Napoli ha conquistato il quarto scudetto della sua storia. Notizia che ha fatto esplodere di gioia, come vedremo, Sal Da Vinci e Rossella Erra.

A dare l’annuncio è stato il giudice di Sognando Ballando, Ivan Zazzaroni. Il giornalista ha interrotto per un secondo: “Posso fare il mio mestiere per una volta?”, ha chiesto alla conduttrice Milly Carlucci. E poi la frase tanto attesa:

“Il Napoli è campione d’Italia.”

In studio è esploso l’entusiasmo. Sal Da Vinci, dietro le quinte, si è lasciato andare a un’esultanza incontenibile, catturata dalle telecamere. Oltre lui Rossella Erra, anche lei tifosa azzurra, ha iniziato a sventolare orgogliosamente la sciarpa del Napoli.

Mentre i ballerini si esibivano, Sal Da Vinci non vedeva l’ora di festeggiare e complimentarsi per il risultato ottenuto. Sullo sfondo, infatti la sua squadra del cuore si giocava tutto contro il Cagliari al Maradona. La vittoria per 2-0, grazie ai gol di McTominay al 42′ e Lukaku al 51′, ha sancito un trionfo che ha fatto impazzire di gioia i tifosi azzurri.

Sul palco, poco dopo, Sal Da Vinci ha regalato un’esibizione carica di emozione accompagnando Anastasia Kuzmina e Chiquito in una rumba sulle note del suo brano “Rossetto e caffè”. A fine performance, ha preso il microfono: “Grazie Milly per l’invito, ma oggi è una giornata speciale: il mio Napoli è campione!”.

Camilla Patrizia sorride perché è il suo mestiere ma lei vorrebbe prendere Sal Da Vinci, Rossella Erra, Zazzaroni, Antonio Conte, il presidente della Lega calcio e della FICG e frustarli perché le hanno rovinato la semifinale…pic.twitter.com/o4anSdiJOj — alessio (@ale_ssio1) May 23, 2025

Poco dopo Sal Da Vinci ha coinvolto Rossella Erra, che gli ha passato la sciarpa. Più pacata invece Milly Carlucci. Con classe la conduttrice ha commentato: “Complimenti al Napoli e ai suoi tifosi. Immagino la festa che esploderà in tutta la città.”

Una serata indimenticabile, dentro e fuori dalla pista da ballo di Sognando Ballando con le Stelle. Sal Da Vinci e Rossella Erra così come tutti i tifosi del Napoli possono ritenersi certamente soddisfatti.