Soleil e Sophie si sono accordate prima di entrare al GF Vip? Le accuse degli inquilini, Signorini interviene (VIDEO)

Dopo la puntata si lunedì, al Grande Fratello Vip 6 c’è stata una lite tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. E questa vicenda ha fatto venire alcuni dubbi a Manila Nazzaro. Per l’ex Miss Italia erano strani i tempi in cui nascevano queste liti, trovandole quindi finte e costruite. Ma non solo, anche Francesca Cipriani ha fatto delle insinuazioni a riguardo.

Francesca oggi ha infatti detto che Soleil e Sophie si erano viste alcune volte a cena. E a lei era arrivata voce che si sarebbero accordate prima dell’inizio del reality. Si tratta di accordi riguardanti litigi o con chi iniziare storie d’amore.

Tutto questo è stato affrontato stasera in diretta e Alfonso Signorini ne ha voluto parlare. I diretti interessati hanno ovviamente negato tutto. E anche Signorini ha voluto dire la sua. Il conduttore ha infatti detto che a loro non interessa se le persone si sono o meno accordate prima di entrare in casa e hanno fatto strategie. Le strategie non sono vietate e ognuno è libero di fare quello che vuole. A lui e alla redazione interessa tutto quello che accade nel momendo in cui inizia il reality show. E a tal proposito ha consigliato a tutti di essere completamente se stessi perché è questo quello che viene premiato da parte del pubblico.

