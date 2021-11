1 L’accusa di Soleil Sorge

Il bacio cinematografico tra Soleil Sorge e Alex Belli è stato argomento di dibattito dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Nella serata di ieri sera è entrata nella casa Delia Duran, la moglie dell’ex protagonista di Centovetrine, che ha avuto la possibilità di confrontarsi sia con il marito che con l’influencer. Chi ha subito le critiche peggiori è stata però Soleil. “Dovresti vergognarti dell’atteggiamento che stai avendo con lui. Io sento, vedo e ascolto quello che fate. Ti sei svelata per quello che sei, sei una gatta morta. È la donna che deve fermare l’uomo“, ha tuonato la Duran.

Per Soleil, Lulù e Sophie sono gattemorte, lei invece no.

(p.s. Il bacio da Lulù Alex se l’è preso con la forza quindi trovo assurdo pure metterla in mezzo ma vabbè)#gfvip pic.twitter.com/pc0LU38z7c — BL (@rainbow20202020) November 6, 2021

Nel post-puntata la Sorge si è a lungo sfogata con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, lamentandosi del fatto di essere stata l’unica a ricevere critiche per il bacio con Alex. L’influencer ha infatti sottolineato che Belli ha baciato, per gioco, altre due ragazze della casa: Sophie Codegoni e Lulù Selassié. “Sentirsi dire ‘vergognati, sei una gattamorta’, vedere il bacio che lo ha fatto anche con Sophie e Lulù“, ha dichiarato. “Con le due però non ha lo stesso rapporto che ha con te“, le ha fatto notare la Nazzaro. “Quale bacio hanno preso? Il mio con lui che però è veramente un’amicizia e non c’è nient’altro, mentre dall’altra parte (si riferisce a Sophie, ndr) c’era stato interesse a oggi“.

“Alex ha limonato anche lei quando c’è stato il bacio cinematografico, l’ha fatto prima con lei – ha poi ricordato Soleil Sorge – e io continuavo a dire ‘no, non è vero avete messo la lingua’“. L’influencer ha raccontato che è stato quindi in quel momento che ha baciato Alex confermando che si è trattato di un bacio privo di effusioni: “Rivedendolo ho detto ‘wow, è vero che sembra che c’è’“. “Le frasi che sono state dette sono state dette, basta“, ha chiosato la Ricciarelli. “Si è vero, è molto peggio il resto che il bacio“, ha concordato la Sorge.

“Però mi dà fastidio passare per la gattamorta quando altre due l’hanno fatto qui dentro e invece passano per santarelline che non sono“, ha concluso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.