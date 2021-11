1 La somiglianza tra Delia Duran e Rosa Perrotta

Ieri sera è stata senza dubbio una delle dirette più infuocate del Grande Fratello Vip 6 e protagonista della serata è stato Alex Belli. Come sappiamo infatti l’attore ha avuto modo di avere un confronto con sua moglie Delia Duran, che poco prima ha anche incontrato Soleil Sorge. Nel corso del faccia a faccia, la modella ha avuto modo di dire la sua, ammettendo di essere rimasta delusa e ferita dal comportamento di Alex. Quest’ultimo nel mentre, dopo aver visto sua moglie in lacrime, ha manifestato la voglia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip e dopo la diretta ha cercato di aprire la porta rossa. A fermare Belli è stata però proprio Soleil, e dopo un po’ l’attore è tornato sui suoi passi.

Il momento dell’arrivo di Delia in casa intanto ha appassionato milioni di telespettatori e anche sul web gli utenti hanno commentato l’accaduto. Tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato, e a essere tirata in ballo è stata nientemeno che una nota e amata ex tronista di Uomini e Donne.

Secondo i più infatti ci sarebbe una certa somiglianza tra Delia Duran e Rosa Perrotta, al punto che qualcuno ha addirittura scambiato la moglie di Alex Belli per l’influencer! Come se non bastasse il nome dell’ex tronista è anche finito in tendenza su Twitter, dove gli utenti si sono divertirei a mettere a confronto le foto di Delia e di Rosa.

Nel mentre durante la notte, dopo la fine della diretta, Soleil Sorge è entrata in crisi. A quel punto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha iniziato a dubitare proprio di Alex Belli. Rivediamo quello che è accaduto e le sue dichiarazioni.