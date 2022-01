Soleil Sorge e Alex Belli ancora al centro del gossip

Nonostante Alex Belli abbia lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6 da circa un mese, l’attore e Soleil Sorge non smettono di far parlare e ancora una volta sono finiti al centro del gossip. Come sappiamo, prima della squalifica di Alex i due hanno trascorso una notte insieme nel letto, e secondo i più maliziosi si sarebbero scambiati delle effusioni. In diverse occasioni ai gieffini è stato chiesto cosa fosse accaduto in quelle ore, tuttavia entrambi non hanno mai confermato di aver superato il limite.

Stasera però in diretta è stata mostrata una nuova clip durante la quale abbiamo visto nuovamente Soleil parlare del suo rapporto con Alex. Alcune sue dichiarazioni hanno tuttavia fatto insospettire. Dopo aver visto il filmato così Adriana Volpe ha chiesto se l’ex corteggiatrice abbia dunque confermato in qualche modo lo scambio di effusioni con Alex.

Non sono mancate naturalmente diverse battute e a quel punto Soleil Sorge è scoppiata a ridere. Tuttavia anche stavolta né l’influencer né tantomeno Alex Belli hanno confermato l’accaduto. Nel mentre venerdì prossimo a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 6 sarà Delia Duran, che diventerà una concorrente del reality a tutti gli effetti.

Quindi Alex e Soleil "sono entrati nel vivo di questa amicizia"? cit. #GFVIP pic.twitter.com/N4rbaAFp1e — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2022

Ma cosa accadrà quando la modella incontrerà Soleil? Non resta che attendere per scoprirlo.

