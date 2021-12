Soleil Sorge fa chiarezza

Sebbene il Natale sia alle porte, nella Casa del Grande Fratello Vip questa sera si respira una certa tensione. Primo argomento affrontato riguarda ancora una volta il triangolo Soleil Sorge – Alex Belli e Delia Duran. L’influencer la scorsa settimana ha avuto modo di fare un confronto con l’attore e non si è concluso nel migliore dei modi. Questa sera c’è stato il secondo round, il secondo di una lunga serie probabilmente.

Alfonso Signorini ha voluto parlare con Soleil Sorge e ha mostrato alla gieffina le immagini in cui Delia Duran (durante il confronto) rimprovera Alex Belli di essersi spinto oltre sotto le coperte con la coinquilina. Il conduttore a questo punto ha chiesto proprio a Soleil cosa ne pensasse di tutto questo, incalzandola poi con una domanda: “Faresti ancora l’amore con Alex?”. A quel punto la Sorge ci ha tenuto a fare chiarezza e precisare che tra lei e l’attore non è successo nulla di quel che si dice, anzi. Soleil ha fatto sapere che tra lui e Alex c’è solo amicizia e non è assolutamente arrivata a fare una cosa del genere, ribadendo che con le parole sono andati anche oltre quel gesto.

Alex Belli ha confermato la versione di Soleil Sorge, ma il tutto ha comunque generato uno scontro tra i due, dato che quest’ultima ha scoperto le parole dette da Delia nel confronto con Alex e soprattutto quanto hanno dichiarato entrambi a Verissimo. Questo ha generato ancora un’accesa discussione tra i gieffini…

Ecco un altro stralcio del confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge…

Soleil "Posso? L'unica che manca di rispetto a se stessa è Delia se pensa che suo marito l'ha tradita e ci sta.

Hai parlato anche abbastanza Alex

(VIDEO COMPLETO CLICCANDO QUI) Insomma aria non di certo natalizia nella Casa del Grande Fratello Vip e lo scontro è continuato anche faccia a faccia, quando Alex Belli è ritornato per parlare con Soleil Sorge!

