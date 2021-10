La rivelazione su Soleil Sorge

In cocomitanza con il Grande Fratello Vip ogni lunedì e venerdì va in onda anche il GF Vip Party, condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Ospite della puntata di questa sera, tra i tanti, anche la mamma di Soleil Sorge. Tra una chiacchiera e l’altra con le presentatrici del format, Wendy Kay ha fatto una rivelazione inaspettata che coinvolge Kendall e Kylie Jenner. Ebbene sì, proprio loro.

Pare infatti, stando al racconto della mamma di Soleil Sorge, che sua figlia in passato sia stata grande amica di Kendall e Kylie e che quest’ultime spesso facevano visita nella sua abitazione e partecipavano alle varie feste che l’influencer organizzava. Ma leggiamo le sue parole a riguardo:

“Sono sicura che Soleil ti ha detto che sono venute le ultime due, le piccole Kendall e Kylie, venivano sempre alle feste di Soleil a casa”, ha spiegato la madre della Sorge lasciando stupiti tutti, persino Giulia e Gaia che non erano a conoscenza di questo curioso aneddoto. E ancora ha aggiunto: “Ma no, veramente non sapevate?”.

Ecco di seguito anche il breve video dove la mamma di Soleil Sorge ha raccontato questa curiosità su sua figlia che, probabilmente, non tutti sapevano…

KYLIE E KENDALL ANDAVANO ALLE FESTE IN CASA DI SOLEIL: CHI COME LEI #gfvip pic.twitter.com/NAhRywWgp8 — culturale (@pazzeska6) October 25, 2021

Ovviamente le parole di Wendy oltre a stupire tutti, hanno scatenato anche un po’ l’ironia degli utenti del web. Alcuni infatti hanno scherzato su questa cosa modificando le storie Instagram di Kylie, Kendall o Kim dove chiedevano di salvare Soleil Sorge al televoto. Ovviamente il tutto fatto per riderci su e non di certo per sminuire la cosa, anzi.

E voi eravate a conoscenza di questa curiosità? Chissà che Soleil Sorge non possa raccontarci qualcosa in più a riguardo durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip o, magari, una volta che tornerà sui social. Nel mentre continuate a seguirci per altre news!

