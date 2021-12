Soleil cerca conferme dal fidanzato, ma Alex la spinge a non coinvolgerlo (VIDEO)

1 Soleil Sorge vuole le conferme dal fidanzato

La situazione al Grande Fratello Vip 6 che vede coinvolti Soleil Sorge e Alex Belli si fa sempre più complicata. Fuori dalla casa lui ha una moglie, Delia Duran, e anche lei sembra avere un fidanzato misterioso. Dopo che Alex ha ammesso di amarla, Soleil in diretta ieri ha detto che ricamba, ma è con la persona fuori che vuole costruire qualcosa.

Questa voglia di costruire, però, inizia a far pensare molto la Sorge che sembra cercare delle conferme dal misterioso fidanzato. Stanotte, dopo la puntata, ha infatti un po’ parlato con Jessica e Patrizia. E proprio la principessa le ha fatto notare come lei, all’inizio, fosse interessata ad Alex e non aveva conferme dall’esterno, non sapeva se con la persona fuori c’era qualcosa di importante. Sicuramente i tre aerei hanno dimostrato, con la dichiarazioe d’amore, che il sentimento è davvero forte.

Ed è proprio questo che oggi Soleil sembra voler cercare di nuovo. Dopo aver visto la reazione di Delia ieri sera, che ha scelto di non andare nel programma e nemmeno parlare via telefono col marito, l’influencer pensa che forse da fuori tutto venga recepito in maniera diversa. Quindi ha iniziato anche a pensare a cosa potrebbe pensare il suo fidanzato.

Quindi, dopo aver parlato della situazione con Jessica, è andata in camera e si è confrontata con Alex. Gli ha parlato dell’eventualità che Delia non accetti più tutta questa situazione e lo lasci. E successivamente gli ha anche esposto il suo voler coinvolgere il fidanzato fuori. La risposta dell’attore è stata chiara e ha invitato la coinquilina a lasciar perdere l’eventuale pensiero del fidanzato.

Ecco cosa ha detto…