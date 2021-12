1 La confessione di Soleil Sorge

Sono ormai settimane che non si parla d’altro che del rapporto nato tra Soleil Sorge e Alex Belli. Come sappiamo i due nella casa del Grande Fratello Vip 6 si sono legati particolarmente, al punto da far ipotizzare che tra loro ci fosse qualcosa in più della semplice amicizia. Lo scorso lunedì durante la diretta l’attore ha però violato le regole durante l’incontro con sua moglie Delia Duran e così è stato squalificato dal gioco. Soleil nel mentre in questi giorni è rimasta a leccarsi le ferite, e spesso si è sfogata con alcuni suoi compagni di avventura.

Proprio nel corso di una chiacchierata con Biagio D’Anelli, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto una rivelazione che sta facendo discutere il web. Soleil Sorge ha infatti fatto una confessione non solo su Alex Belli, ma anche sul matrimonio dell’attore con Delia Duran, ammettendo come l’ex gieffino le avrebbe svelato di aver pensato di porre fine alla sua relazione con la modella. Queste le parole dell’influencer, riportate da Biccy:

“A me comunque dispiace. Mi fa rabbia che non sto bene, perché non se lo merita. Il fatto è che mi manca e mi dà fastidio questo. Mi sono fidata e non dovevo. La persona di cui mi sono fidata si è approfittata di me ed ha strumentalizzato tutto. Mi sono sentita un po’ usata. Questo è quello che mi fa più male. Vado dal ‘lo odio’, al ‘mi manca come nient’altro al mondo’. Tutto quello che ha fatto è per lo show. Pensa che sul divano mi ha detto che stava pensando proprio di dichiarare tutto quello che aveva dentro di sé per me e troncare il suo matrimonio e la storia che ha fuori con Delia. Che poi vabbè che matrimonio è, visto sulla base di quello che ho visto. Si tratta di un matrimonio dubbioso e con un percorso che si può definire tristissimo e penoso”.

Ieri sera però nel corso della nuova diretta, Soleil Sorge è tornata sull’argomento e ha fatto un passo indietro. Vediamo cosa è accaduto.