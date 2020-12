1 A criticare i Gregorelli, la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, è Soleil Sorge, che manda anche una frecciatina a Luca Onestini

Come ben sappiamo Soleil Sorge è ben nota per non avere peli sulla lingua. In più di un’occasione infatti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è esposta nel dire la sua su diversi personaggi del mondo dello spettacolo, finendo spesso anche al centro della polemica. In queste ore la blogger ha nuovamente attirato l’attenzione del web, quando ha espresso il suo parere sui Gregorelli, ovvero la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e da Pierpaolo Pretelli, protagonisti del Grande Fratello Vip 5. Soleil, nel corso di un’intervista per Casa Chi, ha criticato la conduttrice e l’ex Velino di Striscia La Notizia, parlando del loro rapporto e del loro percorso all’interno della casa.

Soleil Sorge, che conosce bene Pierpaolo, ha infatti insinuato che il modello, pur essendo davvero legato e preso da Elisabetta, abbia voluto marciare sulla situazione. Per di più l’influencer ha anche parlato del presunto interesse di Pretelli verso Giulia Salemi. Queste le dichiarazioni di Soleil, riportate da Isa&Chia:

“Diciamo che noto del perbenismo da parte di tutti quanti. Io sono sempre stata definita la cattiva del reality perché purtroppo sono una delle poche vere. Quando penso una cosa la espongo, a prescindere che poi possa piacere al pubblico. Il vero bluff del GF? Ce ne sono più di uno. Sicuramente la Gregoraci con Pierpaolo. Io sono sincera, ma molte persone hanno paura di mostrare i loro pensieri o quello che fanno. Conosco Pierpaolo e con Giulia Salemi non fa sul serio, non gli potrebbe mai piacere fuori dalla Casa. Di Elisabetta era preso, ma sono sicura che ci abbia giocato su molto”.

Ma non è tutto. Dopo aver criticato i Gregorelli infatti, Soleil Sorge ha anche lanciato una palese frecciatina a Luca Onestini, suo ex fidanzato, e a Ivana Mrazova. Leggiamo le sue parole in merito.