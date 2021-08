1 Il commento di Soleil Sorge a Salmo

Ieri è scoppiata sui social una grandissima polemica riguardante un concerto di Salmo ad Olbia. Il cantante ha organizzato l’evento dicendo ai suoi fan all’ultimo minuto dove si sarebbe tenuto. Ma non solo, il concerto è stato organizzato senza rispettare alcuna regola anti-Covid. In pratica gli spettatori erano tutti ammassati e senza mascherina (e sembra senza richiesta del Green pass). In tantissimi dal mondo dello spettacolo si sono arrabbiati, primi fra tutti Alessandra Amoroso e Fedez (quest’ultimo nelle sue storie social ha anche tirato delle frecciatine). Ma c’è invece chi lo ha sostenuto, come Soleil Sorge.

Cosa è successo? Dopo essere stato sommerso di critiche e attacchi, anche da Fedez, Salmo ha risposto sul suo profilo Instagram e ha accompagnato il tutto con una didascalia che va proprio a pungere il rapper marito di Chiara Ferragni. Il cantante sardo ha infatti scritto: “Potevo andare a farmi la vacanza come Fedez invece sono sceso per strada e ho detto la mia. Se avessi voluto seguire le regole non avrei fatto l’artista.”

A questo discorso Soleil Sorge ha risposto con un applauso, schierandosi quindi dalla sua parte e probabilmente anche contro le vacanze di Fedez.

Tra l’altro Fedez ha poi risposto anche a questo attacco rivelando che Salmo non ha mai risposto alla sua richiesta di partecipare alla raccolta fondi da lui organizzata per sostenere i lavoratori dello spettacolo durante la pandemia e il lockdown.