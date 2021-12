1 Lo scherzo di Soleil Sorge e Davide a Barù

In queste ore abbiamo visto un momento molto divertente che coinvolge Barù, vittima di uno scherzo ordito da Soleil Sorge e Davide Silvestri. Nel video qui sotto, infatti, possiamo vedere l’influencer che chiede aiuto al nuovo arrivato per spostare un sacco della spazzatura: “Mi aiuti a portarlo che non ce la faccio? Pesantissimo“. Il gieffino, allora, si è avvicinato dicendo di poterle dare una mano molto volentieri. Nulla di strano fino a qui. Tutto a un tratto, però, dal sacco nero dell’immondizia salta fuori Davide con un cappello da Babbo Natale che lo spaventa.

Pazzesca questa finale a Dicembre https://t.co/Kus5QFI5Xb — Eli~Sly.🖤🦋🦋 (@Eli_Sly) December 26, 2021

Preso di sorpresa, quindi, Barù fa un salto e un piccolo urlo. Si mette, però, a ridere subito dopo. A lui si aggregano anche gli altri due. La Sorge esclama: “Sembrava che avesse visto. Quando è arrivato sembrava ti stessi muovendo ancora e ho detto: ‘Oh sh*t‘”. Un momento molto divertente che ha fatto ridere anche il web. Molti i commenti. Alcuni li vorrebbero addirittura in finale insieme, proprio come tre finalisti. Andrà davvero così? Lo scopriremo solamente con il tempo.

Nel frattempo Soleil Sorge potrebbe instaurare un rapporto profondo con un vippone. Stiamo parlando proprio di Alessandro Basciano. I due, infatti, si sono abbracciati nella notte senza rendersene conto e ne hanno parlato poi la mattina dopo:

Ci sta, cioè capisci? Ci sta che mi sveglio e mi giro così perché ho detto: ‘Oh, scusa’. No, vabbè, i sogni alla fine sono cose che succedono in due istanti, quindi… Subconsciamente ci siamo abbracciati così e mi sono svegliata in quel momento lì… Ho detto: ‘Oh, sh*t’. Comunque è stato piacevole. Poi però avevo il dubbio se fosse successo realmente oppure era parte del mio sogno e quindi non capivo la cosa. Ho pensato: ‘Non so se chiederglielo e rendere la situazione imbarazzante oppure parlarne e chiarire la cosa. Vabbè parliamone così svisceriamo la cosa.

