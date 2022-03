1 Soleil Sorge è di nuovo single?

Sono ormai mesi che si parla del presunto fidanzato di Soleil Sorge. Più volte infatti nella casa del Grande Fratello Vip 6 l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto intendere di avere un uomo che la stava attendendo. Tuttavia l’influencer, per tutelare la privacy del suo compagno che è estraneo al mondo dello spettacolo, non ha mai svelato la sua identità. A parlare del misterioso fidanzato di Soleil è stato anche Alfonso Signorini, che pochi giorni prima dell’eliminazione della Vippona ha affermato:

“La misteriosa figura c’è ed esiste. Inizialmente non ci credevo. Ha un nome e un cognome. Non ho fatto neanche tanta fatica. Questa sera non dirò il nome per rispetto alla sua privacy. Quando sei entrata nella Casa ha deciso di cancellare tutti i suoi profili social… Aveva un Facebook ancora aperto. Su Google ha fatto cancellare delle sue foto pagando anche una discreta cifra. Lavora in un settore completamente diverso da quello del mondo dello spettacolo. Proviene da una famiglia seriamente impegnata nel proprio settore. […] Ti dico anche un’altra cosa. Questa persona continua a esserci anche da fuori. Dopo aver visto tutto ciò che è andato in onda. Continua a mantenere fede al suo patto. Si sta preparando seriamente per rivederti”.

Adesso che il Grande Fratello Vip è terminato però in molti si chiedono se Soleil Sorge si sia ricongiunta al suo fidanzato. Tuttavia poche ore fa sono arrivate delle notizie non buone. Questa mattina infatti a Mattino Cinque a parlare è stato il paparazzo Andrea Alajmo, che ha svelato che da giorni lui e i suoi colleghi sarebbero appostati sotto casa di Soleil, con la speranza di beccare il suo misterioso compagno. Ciò nonostante sembrerebbe che almeno fino a ora di lui non ci sia traccia. Alajmo ha così ipotizzato che la Sorge sia tornata nuovamente single e che la sua relazione sia terminata, non essendosi i due apparentemente mai visti!

