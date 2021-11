Soleil Sorge ha indossato una camicia di Alex Belli per completare il suo outfit per la puntata in diretta del GF Vip

La camicia di Alex Belli indossata da Soleil Sorge

La puntata del Grande Fratello Vip di questa sera, lunedì 15 novembre 2021, ha avuto inizio e già molte cose sono successe. Oggi, infatti, compie gli anni Giucas Casella e gli autori hanno organizzato alcune sorprese e molti video in occasione di questo speciale evento. Inoltre abbiamo assistito a un confronto tra Sophie Codegoni e le donne che l’hanno mandata in nomination a rischio eliminazione questa settimane. Inoltre, al centro dell’attenzione abbiamo visto anche Soleil Sorge e Alex Belli.

Alfonso Signorini, infatti, ha portato all’attenzione il fatto che l’influencer stava indossando una camicia di Alex Belli molto colorata. Ha, quindi, fatto un’allusione sempre al fatto che tra i due possa esserci qualcosa, più di una simpatia, vito che si cambiano i vestiti. Entrambi, però, hanno negato tutto. La spiegazione, o comunque un motivo apparentemente verosimile, lo hanno dato alcuni utenti del web. Qualcuno, infatti, su Twitter ha scritto quanto segue:

Il confessionale ha detto a Soleil di togliere il maglione nero che aveva indossato. Ha preso una camicia colorata di Alex visto che è l’unico che le ha. Purtroppo se le arrivasse qualche vestito non sarebbe male. Passiamo avanti e salviamola.

Una sostenitrice di Soleil Sorge, quindi, avrebbe dato la spiegazione di quanto accaduto. Il motivo per il quale gli autori le abbiano fatto cambiare il maglione non lo sappiamo precisamente. Forse per una questione di luci o di cromatismo. Fatto sta che i due hanno ribadito ancora una volta che tra loro non c’è nulla. Soltanto una forte amicizia, ridendo in maniera complice. Continuate a seguirci per tanti altri aggiornamenti e molte news. La puntata, inoltre, la potrete recuperare sul sito Mediaset Infinity.

