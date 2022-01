1 Le lacrime di Soleil Sorge nel post puntata

L’ingresso di Delia Duran al GF Vip ha scosso gli animi nella Casa più spiata d’Italia. A prenderla peggio, però, è stata Soleil Sorge. L’influencer che sperava di poter vivere questa esperienza in totale tranquillità, si trova nuovamente ad avere a che fare con la moglie di Alex Belli. Se quest’ultimo è convinto che tre le due possa prima o poi esserci un chiarimento, dall’altra Soleil teme di poter finire nuovamente al centro delle polemiche e dei pettegolezzi.

Così, poco dopo la puntata di ieri, Soleil Sorge si è isolata dal resto del gruppo e si è rifugiata in piscina, dove si è lasciata andare alle lacrime. Un pianto liberatorio che aveva trattenuto ma che poi, sopraffatta dai tanti pensieri, non è riuscita proprio a controllare: “Non ce la faccio più”, ha detto la giovane, raggiunta poi da Davide Silvestri. L’attore ha deciso di confortarla e si è seduto lì accanto a lei.

Soleil Sorge in questo momento, però, sembra vedere tutto nero e l’arrivo di Delia Duran ha riaffiorato in lei tutte quelle discussioni che ci hanno accompagnato dall’inizio del GF Vip a oggi. A Davide ha quindi spiegato il perché del suo pianto, come riporta il sito: “Non ho più la forza di continuare a subire tutto questo. È da quando sono entrata qui dentro che mi sento buttare addosso di tutto e di più”. Sempre più sotto pressione, Soleil sembra non riuscire più a sostenere ciò che sta succedendo e ora che la modella è concorrente non sa più come comportarsi. Teme che tutto può ritorcersi contro di lei: “Mi devo subire in più oltre a tutto quello che c’era già in Casa pure questa”.

