1 La gaffe di Soleil Sorge

Sono ormai mesi che Soleil Sorge fa discutere di sé. Come sappiamo infatti da tempo non si parla altro che del legame nato tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Alex Belli, che non è di certo passato inosservato. Dopo la squalifica dell’attore però l’influencer si sta concentrando a pieno su di sé e ha così iniziato un nuovo capitolo del suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Qualche ora fa però Soleil ha fatto una piccola gaffe che non è passata inosservata e che sta facendo sorridere il web. Come sappiamo da qualche settimana a entrare in casa come nuova concorrente è stata Valeria Marini, che gareggia insieme a Giacomo Urtis. La showgirl solo lo scorso anno ha lanciato il singolo Boom, che è diventato un vero tormentone.

La Marini così, parlando della sua canzone proprio con Soleil Sorge, ha fatto notare all’ex corteggiatrice come il suo brano sia diventato in breve virale. A quel punto però è arrivata l’inaspettata replica dell’influencer, che ha commesso una piccola gaffe. Soleil ha infatti fatto notare come nessuno conosca la canzone. Non è mancata anche la reazione di Valeria, che ha così affermato: “Ma come? Boom, la mia canzone”. Così la Sorge tra le risate ha affermato:

“Ah, è la tua?”.

La gaffe di Soleil Sorge non è naturalmente passata inosservata e ha fatto sorridere e divertire il web. Alcune ore fa nel mentre l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha fatto una confessione inedita sul suo passato. Andiamo a rivedere le sue parole.