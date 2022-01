Nelle ultime ore Soleil Sorge ha ammesso di essere a conoscenza di un presunto segreto su Alex Belli e Delia Duran. Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 così Alfonso Signorini ha chiesto all’ex corteggiatrice di cosa si trattasse, ma tuttavia quest’ultima ha ammesso di voler ancora tutelare l’attore. Dopo la fine della puntata, nella notte, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro hanno chiesto alla stessa Delia quale possa essere questo misterioso segreto e a quel punto la modella ha fatto un duro sfogo. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Lui non voleva proprio che io entrassi, ma adesso penso a me stessa. Faccio quello che voglio. Volevo fare il GF per capire più cose e poi confrontarmi con lei, che è palese che è innamorata di mio marito. Caro il mio Alex, Soleil è l’unica che ti difende? Tu sei pazzo, tu pensi soltanto a te stesso allora. Miri lui quando è uscito da qui voleva resettare tutto e far finta di nulla. In più pretendeva di parlare della sua Soleil e fare i Twitter. Ciccio mio non è così che si fa. Invece di recuperare i punti li perde e svaniscono i nostri tre anni. Però non so nemmeno se vuole più recuperare il nostro amore. Adesso però sono io che devo comprendere se voglio chiudere definitivamente, mi prendo del tempo”.