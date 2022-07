1 Flora Canto appoggia Sonia Bruganelli

In questi giorni tanti viaggiatori stanno facendo i conti con aerei cancellati e molti altri disagi legati a questo contesto. A trovare una soluzione, però, ci ha pensato Sonia Bruganelli. L’oponionista del Grande Fratello Vip, infatti, ha parlato sui social del suo metodo usato per spostarsi da una parte all’altra dell’Italia e del mondo evitando cancellazioni varie. Questo, però, ha fatto sì che molte critiche piovessero su di lei:

Giuro che prima o poi la smetto… Per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio. Per critiche o rimostranze scrivete sotto (come sempre).

A pungere Sonia Bruganelli con un’altra critica, almeno così sembra a molti, è stata Flora Canto. Lei è stata menzionata sotto il post della moglie di Bonolis perché di recente si era sfogata in merito a un viaggio che si era rivelato più complicato del previsto. La replica di Flora, però, per molti è risultata inaspettata, come riporta anche il sito Fanpage. Ecco che cosa ha scritto: “Ma fa benissimo! Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi“.

Voi che cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre, intanto, Sonia ha fatto parlare di sé anche per un altro tipo di affermazione. Questa volta legata al Grande Fratello Vip. Sappiamo, infatti, che lei tornerà come opinionista nella settima edizione condotta da Alfonso Signorini. Accanto a lei si siederà in studio Orietta Berti. Di recente, quindi, ha rilasciato un’intervista nella quale ha rivelato una proposta fatta agli autori del reality…