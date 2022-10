Brand e costo della collana di Sonia Bruganelli

Nel corso delle puntate del GF Vip 7 dal web emergono spesso numerose curiosità. Una di queste è legata all’opinionista Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, che è sempre molto attenta alle dinamiche della Casa e ha già avuto un confronto acceso con Cristina Quaranta, ci tiene tanto al suo look e a incuriosire è la collana che indossa durante questa serata.

Quanto costa questo collier e qual è il brand di appartenenza? Sappiamo che siete curiosissimi e ve lo state certamente chiedendo in molti. Qui di seguito potrete trovare tutte le risposte del caso.

Come riferisce Manuel Di Gioia sul suo account Twitter, Sonia Bruganelli questa sera indossa un bellissima collana “love”, così definita dal sito di appartenenza, del brand Cartier. Uno dei marchi più conosciuti e apprezzati. Come riferisce il sito ufficiale si tratta di un prezioso gioiello di oro giallo 750/1000. C’è anche la possibilità di poter ordinare quella in oro rosa come seconda scelta. Ecco qui ulteriori dettagli presenti:

“Si prega di notare che il peso in carati, il numero di pietre e le dimensioni del prodotto possono variare in funzione della misura della creazione ordinata. Per maggiori informazioni, si prega di contattarci”.

Ma qual è il costo del meraviglioso girocollo indossato da Sonia Bruganelli che vedete nella foto? Ebbene sbirciando sul sito, da quel che vediamo, il costo si aggira sui 15.200 Euro. Dunque chi volesse acquistarlo dovrà sborsare una cifra piuttosto importante.

Continuate a seguirci per altre news sui protagonisti del Grande Fratello Vip 7.

Novella 2000 © riproduzione riservata.