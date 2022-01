1 Sonia Bruganelli sui concorrenti del GF Vip

Dopo la sua assenza per un paio di puntate, durante le quali è stata sostituita da Laura Freddi, Sonia Bruganelli torna a far parlare di sé per alcune affermazioni fatte su diversi concorrenti del Grande Fratello Vip. Come riporta anche Fanpage, infatti, ha fatto una diretta Instagram nella quale ha sparato a zero su diversi vipponi. Partiamo da Alessandro Basciano e dalla storia con Sophie, che al momento sarebbe in crisi:

Ha come unica possibilità di visibilità quella di farsi una storia, sennò non è pervenuto lì dentro. Sophie non ha alcuna intenzione di farsi una storia.

Sonia Bruganelli, poi, ha avuto anche da ridire su Nathaly Caldonazzo. Tra loro, a quanto pare, ci sarebbero dei trascorsi anche se non abbiamo ancora ben chiaro quali potrebbero essere: “Con quella sua camminata che pare ce l’abbia solo lei, la mia idea di Nathalie dipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta“. L’opinionista, poi, è passata a parlare di Delia Duran, prossima concorrente in entrata nella Casa più spiata d’Italia. Ha, infatti, ricordato ciò che aveva affermato all’inizio: “Poi mi contestate di dire sempre la verità in anticipo, ma io allora avevo capito in pochi secondi che l’intento di Delia era quello di entrare in casa“.

Infine, poi, ne ha avuto anche per Miriana Trevisan e la storia che ha messo in piedi con Biagio D’Anelli: “Non credo abbia alcuna intenzione di farsi una storia con Biagio D’Anelli“. Vedremo che cosa accadrà prossimamente. Sicuramente gli spettatori saranno curiosi di vedere l’ingresso di Delia nel reality e di scoprire cosa è successo tempo fa tra Sonia e Nathaly. Solo il tempo ci potrà svelare il mistero. Nel frattempo, però, andiamo a rivedere alcune dichiarazioni fatte dall’opinionista in merito al GF Vip.