Laura Freddi sarà opinionista del GF Vip 6

Era già stato annunciato che Sonia Bruganelli nella puntata del 3 gennaio 2022 non avrebbe ripreso il suo ruolo di opinionista al GF Vip 6. Il motivo? In quella data si troverà in vacanza con la sua famiglia per festeggiare il Capodanno. Essendo già prenotata non ha voluto rinunciarci. Stando alle indiscrezioni di Parpiglia a Casa Chi, si parlava di una sostituzione. Queste le parole del giornalista, il quale ha fatto una descrizione di colei che avrebbe preso temporaneamente il posto della moglie di Bonolis:

Il nome della prescelta è stato già fatto, il personaggio è già stato scelto. Posso dirvi che va ricercato all’interno del cast del Grande Fratello Vip 1. La persona che sostituirà Sonia sarà una ex concorrente donna di 44 anni. Chi è intelligente la indovina. Sarà un nome che rimanda in qualche modo a qualcosa che si avvicina a Sonia e al suo mondo. Ha avuto “l’ok” di Sonia e potrebbe avvicinarsi a lei, ma non dico altro adesso.

Alcuni rumor davano per certa la presenza di Elenoire Casalegno o di Antonella Mosetti, La verità, però, sarebbe un’altra e a rivelarla in anteprima ci ha pensato TVBlog. A sedersi sulla poltrona di opinionista del GF Vip 6 nella puntata del 3 gennaio 2022 ci sarà Laura Freddi. In passato ha avuto una relazione proprio con Paolo Bonolis per diversi anni. Inoltre anche lei, come Adriana Volpe, ha già partecipato come concorrente nell’edizione del Grande Fratello Vip del 2016.

Le anticipazioni della puntata in questione del GF Vip 6, però, non finiscono qui. Il portale, infatti, riporta anche che ci saranno due nuovi ingressi nella Casa. Stiamo parlando di Kabir Bedi (Sandokan) e Delia Duran, la moglie di Alex Belli e protagonista del tanto chiacchierato triangolo con Soleil Sorge. Cosa accadrà tra le due? Lo scopriremo molto presto. Continuate a seguirci per altre news.

