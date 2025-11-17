L’imprenditrice si lascia andare con Mara Venier: emozioni, rimpianti e il desiderio di ricominciare come madre

A Domenica In Sonia Bruganelli ha scelto di mostrarsi come raramente accade, mettendo da parte l’immagine forte e ironica che il pubblico conosce. Con Mara Venier ha ripercorso il viaggio personale raccontato nel suo libro Solo quello che rimane, dove l’imprenditrice si apre senza filtri sulla sua vita: l’infanzia, le fragilità, l’amore con Paolo Bonolis e le difficoltà vissute come madre.

Con voce calma ma sincera, Sonia ha spiegato di aver scritto il libro per lasciare ai figli una versione autentica di sé, lontana dai pettegolezzi e dalle etichette: “Volevo che sapessero chi è davvero la loro mamma”, ha detto. Un passaggio delicato è stato quello dedicato all’interruzione di gravidanza vissuta all’inizio della storia con Bonolis: una decisione sofferta, nascosta perfino al padre, «per proteggere me e Paolo da uno sguardo giudicante».

Non è mancato il capitolo più spinoso: la fine del matrimonio. Alla domanda di Mara Venier, Sonia ha risposto con lucidità: “Lo abbiamo capito insieme. Siamo persone diverse e lui immaginava una coppia più esclusiva”. Ha poi ammesso che rivelare i tradimenti a Belve è stato un errore: «Una cavolata, non lo rifarei».

Oggi, però, il clima tra lei e Bonolis è sereno. Lui conosce il compagno attuale, Angelo Madonia, e lei gli augura di trovare una nuova compagna, come sperano anche i loro figli.

Il momento più toccante è arrivato quando Sonia ha parlato proprio dei figli, lasciando trapelare una commozione profonda: “Se potessi, ripartirei da zero come madre. Oggi so che potrei essere meravigliosa”. Una confessione che ha emozionato lo studio e che racconta la nuova fase della sua vita: più consapevole, più libera, più vera.