Nicolò Figini | 17 Gennaio 2023

GF Vip 7

Le frecciatine tra Oriana e Antonella Fiordelisi

Tanti gli avvenimenti che si sono susseguiti dopo la diretta del Grande Fratello Vip 7. Abbiamo visto, per esempio, un nuovo furioso litigio tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Ma anche delle prese in giro che la venezuelana e Luca Onestini hanno pronunciato a discapito di Daniele, il quale se ne è accorto e lo ha fatto notare. Glielo ha riferito, infatti, Antonella Fiordelisi: “La finite di sfottere? Non lo so, Antonella dite che mi sfottete. No, chiedo“.

Non dimentichiamoci, poi, dello scambio di frecciatine tra Antonella e Oriana. Le due si trovavano sedute al tavolo del cortiletto insieme ad altri concorrenti. Tra questi anche Onestini ed Edoardo Donnamaria. A un certo punto, come possiamo vedere anche dal video qui sotto, la Fiordelisi le dice: “Tu puoi continuare a buttare addosso a Luca o Daniele, come vuoi“. L’altra allora ha replicato: “No, stasera non mi va! Magari domani!“, dimostrando di stare al gioco. Antonella ha aggiunto, mettendo le braccia comodamente dietro la testa: “Ma io sono così tranquilla“.

MA LA BEBE #oriele #gfvip pic.twitter.com/0vFd4mYuRp — estanco (@palloncinx) January 17, 2023

Anche Oriana, però, ha voluto lanciare la sua frecciatina ad Antonella Fiordelisi: “Tu puoi continuare a fare i massaggi ad Antonino, eh“. A un tratto la voce di Donnamaria si alza e spicca tra le altre: “Dai, devi rompere i cog**ni tu?“. Forse perché ha paura di litigare con Antonella, ma anche perché per Spinalbese lui non prova grande simpatia e quindi si è sempre dimostrato leggermente geloso del rapporto che la fidanzata ha con lui.

Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la storia. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.