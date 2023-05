NEWS

Nicolò Figini | 12 Maggio 2023

GF Vip 7

La presunta frecciatina di Sonia Bruganelli

In questi giorni stanno andando avanti le registrazioni della prossima edizione di Ciao Darwin. Dopo tanti rinvii, finalmente, sta per tornare l’amato show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Al momento non abbiamo ancora una data di inizio ufficiale, ma probabilmente dovremo aspettare la fine del 2023 oppure i primi mesi del 2024. Staremo a vedere e vi terremo informati. In queste ore, tuttavia, si stanno diffondendo delle indiscrezioni che riguardano Sonia Bruganelli.

La moglie di Bonolis, infatti, da sempre si occupa della gestione dei casting. A quanto pare Giulia Salemi, addetta social al GF Vip 7, sarebbe dovuta essere a capo della squadra degli “Influencer”. Pare, però, che alla fine sia stata sostituita da Soleil Sorge, conduttrice del GF Vip Party nell’ultima edizione.

A questo punto il web ha cominciato a chiedersi che cosa fosse successo e qualcuno ha dato la colpa proprio a Sonia Bruganelli. Una utente su Instagram ha commentato così sotto una foto di Sonia su Instagram:

“Cara Sonia, lei mi è sempre sembrata una persona onesta e di parola. Sostituire Giulia Salemi con una qualunque Soleil dopo aver detto pubblicamente che ci sarebbe stata lei a Ciao Darwin, la trovo di una bassezza inaudita. Le faccio i miei complimenti”.

A questo punto è arrivata la risposta, ovvero quella che a tanti è sembrata una frecciatina verso Giulia Salemi: “È accaduto l’esatto contrario“. Sonia Bruganelli, così dicendo, ha quindi lasciato intendere che è stata Giulia ha dare forfait all’ultimo minuto? E se sì, per quale motivo? Al momento non abbiamo altre informazioni in merito.

Non ci resta che aspettare e vedere se questo mistero verrà risolto. Nel frattempo, vi invitiamo a seguirci ancora per non perdervi tante altre news.