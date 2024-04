Sonia Bruganelli e il lusso sfoggiato sui social, lei replica alle critiche: “Posto quello che ho”

Spettacolo

Andrea Sanna | 8 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Prima dell’avvio de L’Isola dei Famosi, in un’intervista Sonia Bruganelli ha parlato del lusso sfoggiato sui social e delle numerose critiche ricevute: “Posto quello che ho”, ha detto senza peli sulla lingua.

Sonia Bruganelli replica alle critiche

Questa sera su Canale 5 torna una nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria, che vedrà tra gli opinionisti Sonia Bruganelli, accanto a Dario Maltese. I naufraghi intanto si preparano a quello che sarà il loro percorso in Honduras, mentre proprio l’ex moglie di Paolo Bonolis è carica per dare i propri giudizi su ognuno di loro.

E prima di partire con questa esperienza, Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervista a La Stampa dove ha parlato del lusso mostrato sui social. Spesso l’opinionista ha ricevuto delle critiche da parte degli utenti, che l’hanno accusata di “ostentare troppo”. Lei in ogni occasione si è ben difesa e anche stavolta tra le colonne del giornale ne ha parlato senza filtri:

“In realtà se avessi avuto più sen0, avrei mostrato pure quello! Battuta a parte, il portafoglio viene scambiato come un simbolo di potere: della serie, io sono arrivata qui e tu no. Ma non è così. Io posto semplicemente quello che ho, come tutti. Comunque da quando mi hanno scippata, non faccio vedere più niente!”.

Parole queste di Sonia Bruganelli che probabilmente non sfuggiranno sui social!

Le parole della Bruganelli

Sempre a La Stampa, Sonia Bruganelli ha detto di essere molto emozionata, ma al contempo rilassata per questo ruolo. Peraltro su Mediaset Infinity ha una trasmissione che conduce dal titolo I libri di Sonia, dove ospita Premi Strega, scritto e scrittrici impegnati. Quindi non solo Isola dei Famosi, ma è sempre impegnatissima a tutto tondo.

Peraltro nonostante la rottura con Paolo Bonolis, hanno continuato a lavorare insieme. Secondo Sonia Bruganelli, al di là del divorzio, se una persona professionalmente è valida non c’è alcun tipo di problema.

“(…) Non so perché ma tutti si sono stupiti che ci siamo separati civilmente, senza liti. È proprio vero che un buon matrimonio lo vedi non quando inizia ma quando finisce”, ha concluso Sonia Bruganelli.