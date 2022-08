1 Il progetto di Sonia Bruganelli e una vippona

Sonia Bruganelli in queste ore sta facendo molto parlare di sé per alcune risposte date sul suo account Instagram ai fan, attraverso il box delle domande. L’opinionista del GF Vip 7 ha parlato non solo del reality show, del perché ha deciso di accettare nuovamente l’incarico e di Orietta Berti. Si è soffermata anche su qualche aspetto legato alla sua vita privata e fatto chiarezza su ciò che accade davvero tra lei e Paolo Bonolis.

E non solo. Durante la scorsa edizione tutti ricorderete senza dubbio le prese di posizione di Sonia Bruganelli tra le varie dinamiche della trasmissione. Spesso e volentieri ha preso le parti di Soleil Sorge e non ha mai fatto mistero di nutrire una particolare simpatia nei suoi riguardi. Gesto che molti fan dell’influencer hanno apprezzato, tanto che quando hanno saputo del ritorno di Sonia al GF Vip ne sono rimasti entusiasti.

Qualcuno non ha dimenticato il rapporto che si era creato tra Sonia e Soleil e dunque tra le domande qualcuno ha voluto sapere se si sono riviste dopo la trasmissione. La Bruganelli però ha spiazzato tutti con la sua risposta: “Ciao Sonia. Volevo dirti che sei una gran donna. E volevo chiederti se vi siete mai viste con Soleil, visto che…”, il messaggio del follower prosegue, ma viene interrotto dal box delle domande. Dopo averlo letto, Sonia Bruganelli ha fatto sapere di aver incontrato non Soleil Sorge, ma Sophie Codegoni: “Presto scoprirete il perché”, ha commentato divertita.

Instagram Stories – Sonia Bruganelli

Cosa bolle in pentola? A oggi non ci è dato saperlo, ma da come parla Sonia Bruganelli si tratta di sicuro di un progetto (ancora top secret) davvero molto interessante che coinvolgerà non Soleil Sorge stavolta, ma Sophie Codegoni. Attendiamo quindi delle news per scoprire di cosa si tratta.

