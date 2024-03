Angelo Madonia al Ballando con le stelle spagnolo: Sonia Bruganelli vola a Madrid per sostenerlo

NEWS

Debora Parigi | 1 Marzo 2024

Viaggio all’estero per Sonia Bruganelli che è volata in Spagna per prendere parte a Ballando con le stelle. Nuova concorrente o giudice della versione spagnola del noto talent con vip? Niente di tutto ciò, ma solo spettatrice per una persona speciale: il ballerino Angelo Madonia.

Il sostegno di Sonia Bruganelli all’amico Angelo Madonia

Avvistata in Spagna Sonia Bruganelli nel programma Ballando con le stelle. Proprio la creatrice televisiva ed ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha fatto sapere di questa sua presenza nel talent vip attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram.

Ma cosa ci faceva la Bruganelli nella versione spagnola del programma che qui in Italia è condotto da Milly Carlucci. No, purtroppo non era in gara e nemmeno come ospite in veste di ballerina per una notte. La sua presenza nel talent era in mezzo al pubblico ed era per sostenere una persona davvero speciale per lei. Stiamo parlando di Angelo Madonia.

A riportare la notizia è Giuseppe Candela nel sito Dagospia. “Sonia Bruganelli è volata in Spagna nei giorni scorsi”, ha scritto il giornalista. “L’ex signora Bonolis ha deciso di assistere in studio a ‘Bailando con las estrellas’, la versione iberica dello show condotto in Italia da Milly Carlucci. Una partecipazione documentata dall’opinionista sui social, Sonia ne ha approfittato per fare il tifo per il suo amico Angelo Madonia, il ballerino dell’edizione italiana partecipa allo show con Sheila Casas”.

Dopo essere stato maestro a Ballando con le stelle Italia, Angelo Madonia adesso fa parte anche della versione spagnola del programma. Ma purtroppo, sempre come leggiamo su Dagospia, Sonia Bruganelli non ha portato bene. Infatti la coppia formata proprio da Angelo Madonia e Sheila Casas è stata eliminata nel corso di quella puntata in cui lei era presente. Magari si può sperare nel ripescaggio, se previsto dal programma.