NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Marzo 2024

Amici 23

Ieri si è svolta la registrazione di una nuova puntata di Amici 23 e a sorpresa Nicholas è passato nella squadra di Emanuel Lo. Fino a pochi giorni fa tuttavia il prof voleva eliminare il ballerino.

La scelta di Emanuel Lo fa discutere il web

Non sono mancati i colpi di scena ieri durante la penultima registrazione del pomeridiano di Amici 23. La puntata andrà in onda su Canale 5 domenica 3 marzo e di certo ne vedremo di belle. Come ci hanno già svelato le anticipazioni, altri due ragazzi hanno ottenuto la maglia per il Serale. Di chi parliamo? Di Sofia e Nicholas. Tuttavia proprio il ballerino è finito al centro dell’attenzione mediatica. Negli ultimi giorni infatti il giovane allievo della scuola ha affrontato il suo maestro Raimondo Todaro, che sembrava non credere più in lui. Nel corso della puntata registrata ieri così a sorpresa Nicholas ha deciso di passare nella squadra di Emanuel Lo, iniziando un nuovo percorso. Ma non è finita qui.

Poco dopo infatti il professore ha deciso di consegnare inaspettatamente la maglia dorata al suo nuovo allievo, dopo aver chiesto anche consiglio ai professionisti, e così il ballerino è entrato a far parte del Serale. Tuttavia sui social qualcuno ha fatto notare un dettaglio che non è passato inosservato.

Fino a un mese fa infatti Emanuel Lo, che aveva stilato la sua personale classifica dei ballerini della scuola, aveva posizionato Nicholas all’ultimo posto. Ma non solo. Anche fino a pochi giorni fa, come abbiamo visto durante l’ultima puntata andata in onda, il professore non era soddisfatto del percorso del ballerino e avrebbe dunque voluto eliminarlo.

Non è chiaro quindi cosa abbia spinto Emanuel a cambiare idea e a prendere Nicholas nella sua squadra. Di certo però nel corso della prossima puntata capiremo le motivazioni che hanno portato Lo a scegliere il ballerino.