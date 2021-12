Dopo il battibecco in studio con Alfonso Signorini Sonia Bruganelli torna in studio al Grande Fratello Vip 6. L'accaduto

Stasera la puntata del GF Vip ha registrato anche un piccolo battibecco tra Sonia Bruganelli e il conduttore Alfonso Signorini. Tutto è cominciato quando si è parlato della questione Alex – Soleil e poco dopo il confronto tra i due, dove i toni si sono fatti roventi, Sonia ha chiesto di intervenire. A quel punto l’opinionista ha discusso animatamente con Alex Belli ed è in quel momento che il conduttore è intervenuto stoppando il tutto:

“Adesso basta Alex, anche tu Sonia. Ti ho dato la parola e te la posso anche togliere, perdonami eh. Se ti dico parla parli, se ti dico un attimo, mi lasci parlare, scusami. Basta cosi, grazie”.

Ha detto Alfonso Signorini, per poi mandare la pubblicità. Tornati in studio in tanti hanno notato l’assenza di Sonia Bruganelli e si sono domandati dunque che fine avesse fatto. Il giornalista Giuseppe Candela sui social ha riferito: “Mi dicono clima rovente. Tensioni dietro le quinte. Stanno provando a convincere la Bruganelli a rientrare ma lei per ora si rifiuta”.

Successivamente Sonia Bruganelli ha fatto ritorno in studio e poco dopo Alfonso Signorini ha chiesto un parere ad Adriana Volpe e alla stessa Sonia sulla nuova entrata Nathalie Caldonazzo. Se la prima ha detto di essere soddisfatta ed è certa possa creare fin da subito delle dinamiche, la seconda ha incalzato: “Mi fai parlare ora?”. Alfonso Signorini ha cercato di spegnere il battibecco, dicendo che successivamente ne avrebbero parlato in disparte: “Povera, le ho tolto la parola”, ha ironizzando il presentatore. “Non è il fatto di avermi tolto la parola è il modo con cui lo hai fatto”, ha ribattuto Sonia Bruganelli. Signorini si è scusato: “Va bene, ci chiariremo poi durante la pubblicità”.

Questo ha chiuso così rumor e indiscrezioni sul battibecco avvenuto in puntata tra Sonia Bruganelli e Nathalie Caldonazzo.

