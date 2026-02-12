La slittinista statunitense Sophia Kirkby cerca un appuntamento durante le Olimpiadi. Il suo appello fa il giro del web e si candidano in 600.

L’appello di Sophia Kirkby

In queste ore a finire al centro dell’attenzione è stata Sophia Kirkby, campionessa in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Arrivata in Italia per sostenere le gare dei Giochi, la slittinista statunitense, di 24 anni, pare essere intenzionata a trovare l’amore e così sui social ha postato un messaggio che in breve è diventato virale.

Dopo essersi definita “la scapola più ambita” di queste Olimpiadi, la Kirkby ha fatto sapere di essere alla ricerca di un appuntamento, in vista della giornata di San Valentino. Sui suoi profili così l’atleta ha dichiarato: «Parteciperò da single alle mie prime Olimpiadi e mi è sembrato divertente mostrare anche come vive un’atleta il lato sentimentale dei Giochi».

Sophia Kirkby ha poi spiegato che la sua ultima competizione terminerà il 12 febbraio, proprio a una manciata di ore dalla festa degli innamorati. La slittinista è così alla ricerca di qualcuno con cui “bere un cappuccino” in questo giorno speciale.

Il post della sportiva in una manciata di ore è diventato virale sui social e non è tardata ad arrivare la reazione del pubblico maschile.

In 600 si candidano per uscire con Sophia

L’appello di Sophia Kirkby in poco tempo ha fatto il giro del web e non sono mancati centinaia di commenti. Ma non solo. La statunitense ha infatti ricevuto più di 600 candidature e sembrerebbe che sia riuscita nel suo scopo. Per il giorno di San Valentino infatti la campionessa è riuscita ad organizzare ben due appuntamenti!

Che dunque Sophia riesca anche a trovare l’amore durante le Olimpiadi? Non resta che attendere i risvolti per scoprire cosa succederà.

