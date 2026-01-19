Dal set alla vita di tutti i giorni, Carlo Ponti Jr svela i lati più intimi dell’icona italiana e rassicura sulle sue condizioni di salute a 91 anni

Una donna semplice, amata da tutti

“Mia mamma? L’essere nata in povertà l’ha resa una donna del popolo, di tutti”. Così Carlo Ponti Jr, Direttore d’Orchestra, descrive Sophia Loren, la leggendaria attrice italiana che ha conquistato il mondo con il suo talento e la sua eleganza. Ospite di Domenica In, nel salotto di Mara Venier, Carlo ha raccontato il suo rapporto con la mamma, rivelando dettagli mai raccontati prima e parlando della sua vita oggi, a 91 anni.

L’infanzia con una mamma iconica

“Non mi sono mai reso conto della leggendarietà di mia madre, ma è un onore essere suo figlio”, confessa Carlo. Crescere accanto a un’icona del cinema non è stato mai un peso: Sophia, pur con la fama mondiale, è sempre rimasta una mamma normale, presente e affettuosa. “Mia madre è sempre stata molto conviviale. È nata nella povertà e questo l’ha resa una donna del popolo, di tutti”, racconta Carlo, ricordando come la madre, sin da adolescente, lavorasse duramente. I suoi figli, ricorda, la accompagnavano spesso sui set, osservando da vicino il talento e la dedizione di una vera leggenda.

Orgoglio e libertà

“Geloso di mia mamma? Mai. Anzi, sono sempre stato fiero di lei”, afferma Carlo. L’attrice non ha mai imposto nulla ai suoi figli: li ha sempre supportati, rispettando le loro scelte e lasciando che crescessero liberi e sereni. Inoltre, Carlo Ponti, porterà al Teatro Augusteo di Napoli un progetto speciale dedicato a Sophia Loren, un tributo alla madre ancora “gagliarda” e piena di energia. Le sue condizioni di salute, secondo il figlio, sono stabili: un sollievo per i fan di tutto il mondo che amano l’icona italiana.

